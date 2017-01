DEVIOUS MAIDS 4 / Anticipazioni puntata 22 gennaio 2017: Adrian annuncerà le sue nozze con Gail? (finale di stagione)

DEVIOUS MAIDS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 22 gennaio 2017, Comedy Central trasmetterà l'ultimo episodio di Devious Maids 4, in prima Tv assoluta. La puntata sarà la decima, dal titolo "Grime and Punishment". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Zoila (Judy Reyes) deve confrontarsi con la sua nuova titolare, che ha ben chiaro ciò che vuole da lei: indossare la divisa ed accorrere ogni volta che la chiama. Intanto, Miguel (Judy Reyes) fa leva sulla situazione del patrigno per ottenere un voto più alto e viene sospeso. Daniela (Sol Rodriguez) invece inizia a comportarsi in modo amorevole con Carmen (Roselyn Sanchez), affermando di averla perdonata. Marisol (Ana Ortiz) invece cerca invano di parlare con Peter (James Denton), ma viene bloccata dal suo assistente. Nello stesso momento, Adrian (Tom Irwin) scopre di non avere alcun elemento per distruggere il Reverendo (Sean Blakemore) che esce con Evelyn (Rebecca Wisocky), perché ha una condotta irreprensibile. Dopo aver capito che Peter ha saputo del suo tradimento, Marisol scopre da Jesse che potrebbe aver parlato della loro avventura con Genevieve (Susan Lucci). Decide di affrontarla di fronte alle amiche con cui beve e spettegola e le dice chiaramente quanto la consideri triste. In accordo con Rosie, Spence (Grant Show) decide di mostrare a Miguel quali saranno le conseguenze del suo comportamento problematico e scopre che sta facendo tutto per attirare l'attenzione di Rosie, che ultimamente lo sta trascurando. Più tardi, Daniela rivela a Jesse di essere entrata nelle grazie di Carmen solo per rubarle la parte nello spettacolo. Intanto, Zoila entra in casa di Kyle di nascosto e visto che il fidanzato e Frances (Stephanie Faracy) rientrano subito dopo, finge di essersi travestita da sexy cameriera, fuggendo poi fintamente imbarazzata. Marisol invece confessa ad Evelyn di aver capito quanto ci tenesse a Peter solo una volta perduto, mentre Carmen scopre finalmente il piano diabolico della figlia. Angosciata, la cameriera fa fatica ad interpretare anche il personaggio ispirato alla sua persona. Mentre Evelyn sorprende Adrian in atteggiamento equivoco con la donna che lo ricatta, Frances cerca di risolvere la situazione con Zoila e scopre il suo segreto. La cameriera a quel punto rivela a Kyle di sapere tutto anche del Cerchio e della manipolazione messa in atto da sua madre. Evelyn non fa mistero di ciò che pensa del marito e di Gail (Julie Claire), ma dà modo ad Adrian di capire che la donna è gelosa. Decide quindi di rivelare a Gail di essere innamorata di lei. Insospettito delle parole di Zoila, Kyle chiede spiegazioni alla madre riguardo alla colpevolezza di Spence e capisce che stanno solo proteggendo il Cerchio. Frances lo convince quindi a prendere tutte le loro cose ed a fuggire nel più breve tempo possibile, facendo in modo che Spence rimanga in prigione per sempre. Rosie è convinta di riuscire a dimostrare la sua innocenza, anche se il marito è ormai senza speranze. Quando Genevieve racconta a Marisol perché Peter l'ha lasciata, l'amica le fa notare che in realtà non ha mai tradito Peter, ma che è stata stuprata da un comune amico che l'ha drogata. Scopre così che il responsabile è Hugh Metzger (Sam McMurray), il regista dello spettacolo, che in quel momento sta facendo un provino privato a Daniela.

DEVIOUS MAIDS 4, ANTICIPAZIONI DEL 22 GENNAIO 2017, EPISODIO 10 "GRIME AND PUNISHMENT" - Rosie non si dà per vinta nella sua ricerca della verità e nella speranza di trovare le prove che riescano a scagionare Spence. Quest'ultimo invece riflette sulla possibilità di usare il tunnel che gli ha mostrato Faccia da Killer in precedenza, ma viene colto da numerosi dubbi. Rosie farà una scoperta interessante da Zoila, grazie alla quale potrebbe riuscire ad ottenere ciò che desidera. Intanto, Daniela si accorge di essere in forte pericolo, ma trascina con sé anche Carmen. Mentre Genevieve conquista una nuova amicizia, Marisol cerca di chiarire il motivo della rottura con Peter. Nel frattempo, Adrian decide che è arrivato il momento di annunciare a tutti un'importante novità che lo riguarda molto da vicino: organizzerà delle finte nozze con Gail?

