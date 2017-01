DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: Valeria Fabrizi, Amedeo Minghi e la magia (puntata oggi, 22 gennaio 2017)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 GENNAIO 2017: VALERIA FABRIZI E AMEDEO MINGHI - Nel pomeriggio di Rai 1 di oggi, domenica 22 genica 2017, andrà in onda sulla prima rete nazionale un nuovo appuntamento insieme a Domenica In che, come sempre, lascerà spazio a diverse personalità del mondo dello spettacolo e della musica, pronte a raccontarsi - ripercorrendo alcuni dei principali passi della propria carriera - al presentatore Pippo Baudo. La puntata prenderà il via, come di consueto, dalle 17.05 e il primo nome tra quelli annunciati corrisponde a quello dell’attrice Valeria Fabrizi, la mitica Suor Costanza della fiction Che Dio ci aiuti. Il faccia a faccia con il conduttore le permetterà di riportare in vita alcuni dei momenti più significati della sua vita, dall’esordio nel 1957 durante il concorso di Miss Universo, fino ai suoi ruoli più recenti, come appunto quello nella serie di LuxVide. Si passerà anche alla musica nello studio di Domenica In: l’ospite tanto atteso è Amedeo Minghi, pronto a festeggiare i suoi 50 anni di carriera proponendo ai telespettatori alcuni dei suoi più grandi successi. In studio, come sempre, non mancherà la Big Band del maestro Bruno Biriaco e la showgirl Manuela Zero. L’illusionismo sarà protagonista grazie alla presenza dei maghi Basilio Tabacchi e Remo Pannain, che mostreranno in anteprima alcuni dei giochi di prestigio più affascinanti: l’occasione sarà giusta anche per discutere del Festival internazionale di magia Supermagic che va in scena al Teatro Olimpico di Roma. Per concludere, tra gli ospiti annunciati ci sarà anche il trio T.N.T composto da un tenore, un baritono e un soprano. In che cosa si esibiranno?

© Riproduzione Riservata.