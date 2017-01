DOMENICA LIVE / Barbara d'Urso torna su Canale 5: anticipazioni, ospiti e il televoto per l'Isola dei famosi (puntata oggi, 22 gennaio 2017)

DOMENICA LIVE, BARBARA D'URSO TORNA SU CANALE 5: ANTICIPAZIONI, OSPITI E IL TELEVOTO PER L'ISOLA DEI FAMOSI (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Barbara d'Urso è pronta a tornare al timone di Domenica Live: oggi andrà in onda alle 13.55 il seguitissimo programma di Canale 5. Il rotocalco televisivo si occuperà di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, ma è facile immaginare che uno spazio della trasmissione verrà dedicato ai soccorsi all'hotel Rigopiano, travolto da una slavina. Tra l'altro la conduttrice conosce molto bene la struttura alberghiere abruzzese: nel corso di Pomeriggio 5 ha, infatti, rivelato di essere un'assidua cliente e di conoscere molto bene il proprietario. Massimo riserbo anche sui social network sui temi e i vip di cui si occuperà oggi Domenica Live, ma presumiamo uno spazio nel corso del programma per l'Isola dei Famosi, che sta per prendere il via. Durante il programma Barbara d'Urso dovrà svelare, infatti, chi tra Desiree Popper, Giulia Calcaterra ed Elena Morali ha vinto il televoto e quindi la possibilità di partecipare alla prossima edizione del reality show. La trasmissione, abituata a far discutere, riporterà nel suo salotto Alberico Lemme? Ha fatto discutere anche l'intervista a Cristel Carrisi, che nella scorsa puntata ha parlato del suo matrimonio (clicca qui per il nostro approfondimento): la figlia di Al Bano e Romina Power in passato ha riservato diversi attacchi a Barbara d'Urso, uno dei quali è stato riproposto su Twitter. «Credo che questa pasta riuscirebbe a rendere anche Barbara D’Urso una brava giornalista. Va bè, non esageriamo dai» ha scritto Cristel, ad esempio, nel 2014. Ora, però, è arrivato il momento di pensare alla puntata di oggi di Domenica Live e di scoprire quali sorprese ha preparato Barbara d'Urso.

