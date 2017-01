ELISABETTA CANALIS, MORTO IL PADRE CESARE: L'UOMO È DECEDUTO MENTRE SI TROVAVA A LOS ANGELES DA SUA FIGLIA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Un grave lutto ha colpito oggi Elisabetta Canalis. Nella giornata di oggi si è infatti spento suo padre Cesare, all'età di 78 anni, a causa di una malattia. L'uomo, al momento del decesso, si trovava proprio negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove attualmente vive sua figlia; ma a dare l'annuncio su Facebook è stato il professor Attilio Mastino, ex rettore dell'Università di Sassari e grande amico del dottor Canali che poche ore fa ha pubblicato questo post per comunicare a tutti la triste notizia: "Con grande dolore annunciamo la scomparsa ieri a Los Angeles in California del nostro amico Giulio Cesare Canalis, già primario dell'Istituto di radiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari (...)". Nel messaggio postato sui social, anche la lunga carriera del dottor Canalis, con il quale Mastino ha collaborato a numerose ricerche. Cesare Canalis, classe 1939, era una persona molto legata alla sua famiglia e la sua scomparsa arriva in un momento molto importante per Elisabetta Canalis, che proprio in questi ultimi mesi ha avviato in California un nuovo progetto imprenditoriale assieme all'amica di sempre, Maddalena Corvaglia. La Canalis, infatti, sta attualmente lavorando alla realizzazione di un centro multifunzionale fisioterapico per la riabilitazione pre e post operatoria, un luogo con "attrezzature all'avanguardia" e tutte made in Italy. Per visualizzare il post del dottor Mastino, potete cliccare qui.

