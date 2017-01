FEDEZ E J-AX, PIAZZA DUOMO / “Comunisti col Rolex” oggi a Milano: assalto dei fan (oggi, 22 gennaio 2017)

FEDEZ,“COMUNISTI COL ROLEX” CON J-AX: OGGI IN PIAZZA DUOMO (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Fedez e J-Ax saranno oggi al Mondadori Megastore a Milano in piazza Duomo per rendere felici i loro fan e autografare le loro copie di Comunisti col rolex. Per oggi sono previste centinaia di persone, e ovviamente anche la sicurezza del negozio è all'erta dato che un evento che raccoglie un così gran numero di persone deve essere assolutamente monitorato. Ieri Fedez e J-Ax sono stati a Bergamo e il numero di persone che si sono messe in fila per avere la copia autografata di Comunisti col Rolex era così alto che è dovuta intervenire la security del negozio per monitorare la situazione e distribuire bottigliette d'acqua per evitare che qualcuno si sentisse male. L'arrivo di Fedez e J-Ax è previsto al Mondadori Megastore per le 14 ma, se l'evento dovesse andare come quello di Bergamo, è probabile che i fan sfegatati del duo vadano dalla mattina a mettersi in fila per riuscire ad avere una stretta di mano e la copia autografata di Comunisti col rolex.

FEDEZ, L’ALBUM “COMUNISTI COL ROLEX” CON J-AX UN SUCCESSO, E PROVA A FARE ANCHE L'ATTORE (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Lo scorso venerdì ha fatto capolino nel mondo discografico italiano l’ultimo album nato dalla collaborazione tra il rapper milanese Fedez e J-Ax, “Comunisti col Rolex”. Un lavoro che si preannuncia un grande successo proprio come successo nelle altre collaborazione tra i due rapper. Tuttavia mentre i fan stanno aspettando con trepidazione la possibilità di poter assistere dal vivo ai nuovi pezzi magari tramite un piccolo tour promozionale, per Fedez il successo sta arrivando anche e soprattutto sul piccolo schermo. Infatti il giovane milanese si sta imponendo all’attenzione del pubblico come artista a 360 gradi. Dopo aver vestito i panni del giudice nell’ultima edizione di X-Factor ora si sta cimentando nella recitazione nell’ambito della fiction di successo di Rai 1, Un passo dal cielo 4. Una sovraesposizione mediatica che sta dando indubbi vantaggi al cantante, sempre più ben visto dal grande pubblico nonostante di tanto in tanto venga bersagliato sul web con polemiche e critiche come successo nei giorni scorsi con i rapper Marracash e Gue Pequeno.

© Riproduzione Riservata.