From Paris with love / Il film con John Travolta e Jonathan Rhys Meyers in onda su Iris. La trama e il cast (Oggi, 22 gennaio)

FROM PARIS WITH LOVE, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Questa sera la programmazione di Iris prevede per il prime time la messa in onda del film From Paris with Love. Una pellicola del 2010 diretta da Pierre Morel e scritta da Luc Besson, famoso regista del cinema d'azione francese. Nel cast figurano John Travolta, Jonathan Rhys Meyers e Kasia Smutniak mentre la durata è di circa 92 minuti.

FROM PARIS WITH LOVE, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Charlie Wax (John Travolta), un agente della CIA dai modi decisamente non convenzionali, viene incaricato di sgominare un'organizzazione malavitosa cinese di Parigi. Sul suo percorso incontra un assistente di un diplomatico statunitense, anch'egli in missione di spionaggio e protezione a Parigi, che invece lavora con tutt'altri metodi ed è particolarmente fedele ai piani ed alle regole (Jonathan Rhys-Meyers). I due, dunque, iniziano a lavorare insieme al piano di eliminazione della banda di criminali asiatici, pur con le difficoltà iniziali di adattamento ai rispettivi metodi di lavoro. Il carismatico e pragmatico Wax, infatti, pur essendo una spia non conosce mezze misure, e con il suo fisico imponente e strutturato costituisce già una minaccia per i criminali; dall'altra parte l'elegante ed atletico Reese, l'assistente inviatogli dall'ambasciata, è un ottimo pianificatore e sa come sfruttare i protocolli per portare a termine gli obiettivi. In questa situazione, però, con un'organizzazione violenta e senza scrupoli, il "metodo Wax" prevale alla fine tra sparatorie all’impazzata e scontri di grande vigore.

