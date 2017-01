IL PRESCELTO / Su Italia 1 il thriller con Nicholas Cage e Ellen Burstyn (22 gennaio 2017)

IL PRESCELTO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO 2017: IL CAST - Il prescelto è un thriller del 2006 diretto da Neil LaBute (Van Helsing, The shape of things, Nella società degli uomini), che andrà in onda su Italia 1 nella seconda serata di domenica 22 gennaio, a partire dalle ore 23.30. All'interno del cast volti noti del piccolo e grande schermo e del calibro di Nicolas Cage, conosciuto per film come Con Air, Via da Las Vegas, Ghost Rider, Ellen Burstyn, che abbiamo visto ne L'esorcista, I sublimi segreti delle Ya-Ya sisters, Interstellar, e Leelee Sobieski, presente fra i personaggi principali di Prigione di vetro, Radio killer, Eyes wide shut. Il soggetto è stato ideato da Anthony Shaffer, mentre la sceneggiatura è opera di Neil LaBute. Fra i produttori lo stesso Nicholas Cage, al fianco di Randall Emmett, Avi Lerner, Norman Golightly, Boaz Davidson e John Tompson. Fotografia di Paul Sarossy, il montaggio è stato possibile grazie a Joel Plotch, mentre le musiche sono state create da Angelo Badalamenti.



IL PRESCELTO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Il Prescelto è il remake della pellicola The wicker man, diretto nel 1973 da Robin Hardy, a sua volta tratto dal romanzo Ritual di David Pinner. Uno dei temi principali del film originale, completamente trascurato in questo remake, è il confronto del protagonista, cristiano fervente, con i riti pagani praticati sull'isola. Il regista di The wicker man ha ripudiato questo remake, secondo lui non all'altezza del film originale. Di quest'ultimo fu messo in produzione anche un sequel, con il titolo di The Loathsome Lambton Worm, che però non venne mai realizzato. Lo stesso Hardy ha diretto nel 2011 il film The wicker tree, che affronta temi molto simili ma non è in nessun modo collegato al primo, nonostante lo richiami in modo evidente nel titolo. Ellen Busrtyn, che nel film interpreta la matriarca della setta, Sorella Summersisle, ha ricevuto ben 4 nomination all'Oscar come attrice protagonista e ne ha vinto uno, nel 1975, per il film Alice non abita più qui. Una delle nomination era relativa al film L'esorcista, considerato uno dei migliori film horror della storia del cinema, diretto nel 1973 da William Friedkin e tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty, che curò anche la sceneggiatura. Il film fu nominato a 10 Oscar, vincendo quelli per il miglior montaggio e la miglior sceneggiatura non originale. Dell'esorcista furono realizzati anche due sequel, nel 1977 e nel 1990, di qualità e successo nettamente inferiori. Il prescelto verrà trasmesso da Italia 1 nella seconda serata del 22 gennaio, alle ore 23.30.

IL PRESCELTO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Summersisle è una piccola isola nell'Atlantico abitata da una setta di stampo matriarcale dedita a riti pagani. Fra gli adepti della setta c'è anche Willow (LeeLee Sobieski), ex fidanzata del poliziotto Edward Malus (Nicolas Cage). Quando quest'ultimo riceve una richiesta d'aiuto da parte della vecchia fiamma per ritrovare la figlia scomparsa si reca sull'isola, dove scopre una comunità dedita a riti misteriosi. Essendo un uomo ha molti problemi a muoversi in una società organizzata su base matriarcale, e le donne della setta, guidate dall'anziana Sorella SummersIsle (Ellen Burstyn) sembrano nascondere segreti in grado di minacciare l'incolumità sia di Edward che di Willow. Gli uomini di Summersisle vivono come schiavi delle loro donne e viene loro mozzata la lingua per evitare che svelino troppo sui rituali e l'organizzazione della setta. Il poliziotto scopre lì che la piccola scomparsa, Rowan, è in realtà sua figlia, e che probabilmente verrà utilizzata come vittima sacrificale in un rito pagano.

© Riproduzione Riservata.