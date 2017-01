Il Segreto / Anticipazioni puntate settimanali dal 23 al 28 gennaio: Donna Francisca la sfida con i Mella è solo all'inizio..

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI SETTIMANALI: FRANCISCA VS I MELLA, CHI AVRÀ LA MEGLIO? - Francisca ha abituato i tanti telespettatori de il Segreto a una serie di comportamenti bizzarri, il più delle volte anomali, ma sempre con il chiaro intento di ottenere qualcosa dai propri avversari. Negli appuntamenti settimanali che andranno in onda nei pomeriggi di Canale 5, ritroveremo la matrona alle prese con il suo lato religioso: Francisca, infatti, rivelerà di aver avuto un'apparizione miracolosa, quella della Vergine del Cammino. Tutto il paese sarà in fermento dopo aver ascoltato le parole della Montenegro, ma qualcuno cercherà di mettere in discussione le sue parole, Francisca, però, sarà determinata a portare avanti il proprio punti di vista e non vorrà sentire alcuna ragione. Ma cosa nasconde la perfida signora di Puente Viejo? La pia donna, ora che ha riscoperto il suo lato religioso, riuscirà a portare tutti gli abitanti del paesino alla processione, negando a molti, di fatto, la partecipazione alla festa organizzata al Jaral dalla famiglia Mella. Fino a che punto si spingerà ancora Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SETTIMANALI PUNTATE DAL 23 AL 28 GENNAIO: ELISEO LASCERÀ PUENTE VIEJO, SOL È AL SICURO? - Le nuove vicende de Il Segreto, che domineranno tutte le puntate settimanali, vedranno al centro delle trame Sol e Lucas, ormai tormentati dalla presenza di Eliseo. Severo, già nella puntata che Canale 5 manderà in onda lunedì 23 gennaio, cercherà di aiutare sua sorella a sfuggire a suo marito e le darà un consiglio molto importante, quello di fuggire via dal paese assieme a Lucas. Ma i due innamorati, però, dovranno fare i conti con il perfido criminale, che apparirà all'improvviso con il chiaro intento di rovinare, ancora una volta, tutti i loro piani. Tuttavia, sembra che Eliseo sarà sul punto di cadere nella trappola tesa dai Santacruz e per questo deciderà di accettare l'offerta fatta da Ramirez de la Prada. Lo vedremo quindi lasciare La Quinta e, di conseguenza, sua moglie Sol, che potrà finalmente dare il via alla sua storia d'amore con Lucas, lasciandosi finalmente l passato alle spalle. A casa Santacruz verrà organizzata una grande festa proprio per lei, in onore della sua nuova vita, ma dopo un brindisi tutti gli abitanti cominceranno a sentirsi male. Qualcuno vuole fare del male ai Santacruz?

© Riproduzione Riservata.