Isola dei famosi 2017 / Raz Degan è il vincitore più probabile? (oggi, 22 gennaio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 12, 2017: RAZ DEGAN IL VINCITORE PIÙ PROBABILE? (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Raz Degan è uno dei partecipanti all'Isola dei famosi 2017 e sono in molti a chiedersi come se la caverà da naufrago alle Honduras in mezzo agli altri partecipanti. Raz Degan ha rilasciato un'intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove ha detto di aver passato molto tempo in Amazzonia a contatto con le comunità indigene: scopo, è stato girare un documentario, visionato anche da Leonardo Di Caprio. Raz Degan è un uomo che non vive nel lusso e ama stare in mezzo alla natura: affronta inoltre in modo molto razionale il suo problema alla schiena, dicendo che chiederà di portare un materassino e una palla per fare degli esercizi per trovare ogni tanto un po' di sollievo. Insomma, Raz Degan non è nuovo a questo tipo di avventure e sembra la persona che più è in grado di conoscere l'arte della sopravvivenza in mezzo alla natura. Complice anche il suo carattere mite e gentile, è davvero lui il possibile vincitore all'Isola dei famosi 2017?

ISOLA DEI FAMOSI 12, 2017: ALESSIA MARCUZZI FA PACE CON STEFANO BETTARINI (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Sono molte le novità che riguardano l'Isola dei famosi 2017, sia sui partecipanti sia sugli inviati: se prima si diceva che Alessia Marcuzzi era contraria alla partecipazione di Stefano Bettarini, adesso l'ex calciatore ha svelato che ha chiarito con la conduttrice e che lei è d'accordo ad averlo nel programma. Altra posizione controversa è quella dell'opinionista Vladimir Luxuria, che era favorevole all'ingresso di Wanna Marchi e Stefania Nobile nel cast. A sollevare critiche recenti sull'Isola dei famosi 2017, ci hanno pensato Andrea Roncato e Gigi Sammarchi: il duo di comici ha detto che all'isola ci si va solo per soldi e che nessuno dei partecipanti è famoso. Una presa di posizione dura, che ci si chiede se solleverà le critiche dei produttori del reality show e della stessa Alessia Marcuzzi, che conduce il programma. Tutto è pronto - o quasi - per lo sbarco dei naufraghi alle Honduras: mancano solo 8 giorni.

