Jackie & Ryan / Il film con Katherine Heigl e Ben Barnes in onda su La5. La trama e il cast (Oggi, 22 gennaio)

JACKIE & RYAN, IL FILM IN ONDA SU LA5: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Su La Cinque la prima serata prevede la messa in onda del film Jackie & Ryan. Si tratta di una pellicola americana di genere drammatico uscita nel 2014 con durata pari a circa 1 ora e 30 minuti. La regia è di Ami Canaan Mann e nel cast figurano Katherine Heigl, Ben Barnes, Sheryl Lee e Emily Alyn Lind.

JACKIE & RYAN, IL FILM IN ONDA SU LA5: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Il film narra la storia di un uomo di nome Ryan Brenner (Ben Barnes), cantante folk di strada che sta compiendo un lungo viaggio attraversando l’America in treno senza però una meta ma con il solo obiettivo di far conoscere la sua musica. Un giorno mentre Ryan si trova nello Utah e precisamente a Ogden, si imbatte in una donna di nome Jackie (Katherine Heigl). Si tratta di una cantante country che in un recente passato è stata molto popolare con una brillante carriera dalla quale però si era voluta allontanare perché non si riconosceva più in quel tipo di vita. Questa decisione aveva spinto Jackie a tornare a vivere nello Utah insieme alla propria adorata figlia, portando avanti una lotta con l’ex marito per la custodia della figlia. Nel frattempo Ryan sta cercando di mettere insieme un po’ di soldi per potersi permettere di acquistare una nuova chitarra. Jackie per pagare l’avvocato che si sta occupando della sua causa di divorzio deve trovare circa trentamila euro. Un contrattempo fa sì che Ryan si fermi un po’ di più nella cittadina di Ogden e questa coincidenza gli da la possibilità di conoscere meglio Jackie della quale rimane immediatamente colpito. Giorno dopo giorno Ryan e Jackie si avvicinano sempre in più fino al punto che Ryan decide di mettere da parte il suo sogno di diventare un musicista di successo pur di stare vicino all’amata Jackie ed aiutarla nella sua lotta per la custodia della figlia. Senza neanche rendersene conto i due diverranno molto importanti l’uno per l’altra, sostenendosi ed aiutandosi a vicenda e nonostante la loro sia una relazione alquanto precaria ed improbabile la forte passione per la musica ed il loro amore darà loro la forza di affrontare tutti i problemi che si avvicenderanno nella loro vita.

