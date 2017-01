KATIA RICCIARELLI/ La soprano festeggia i suoi 71 anni tra musica e libri (Domenica Live oggi, 22 gennaio 2017)

KATIA RICCIARELLI OSPITE A DOMENICA LIVE: I 70 ANNI DELLA SOPRANO (DOMENICA LIVE OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Ci sarà anche Katia Ricciarelli tra gli ospiti oggi pomeriggio di Domenica Live, la trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Barbara D'Urso. Katia Ricciarelli, nome d'arte di Catuscia Maria Stella Ricciarelli ha da pochi giorni compiuto 71 anni è una soprano conosciuta in tutto il mondo e molto amata. E' nata a Rovigo il 18 gennaio del 1946 da una famiglia molto modesta: il padre abbandonò la madre. Katia Ricciarelli iniziò a lavorare come commessa alla Upim e come operaia in una fabbrica di mangiadischi. Aveva studiato al conservatorio e il suo debutto come cantante lirica avvenne a Mantova nel 1969 con La bohème e l'anno successivo al Regio di Parma col Trovatore. Divenne nota la pubblico però nel 1971 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della RAI, dove interpretò un' aria da Il corsaro. Ma nella vita di Katia Ricciarelli non c'è stata solo la musica. Ha scritto una sua biografia 'Da donna a donna - la mia vita melodrammatica' edito da Piemme. E di recente anche il libro “Vi canto una storia, l’opera raccontata ai ragazzi”, scritto con la collaborazione dell’autore Marco Carrozzo e pubblicato da Piemme nella collana Il battello a vapore: si tratta di un volume per far conoscere anche ai più piccoli le opere liriche della tradizione in modo leggero. Per quanto riguarda la vita privata Katia Ricciarelli ha avuto una lunga relazione col tenore José Carreras, durata 13 anni. Poi nel 1986 ha sposato il presentatore televisivo Pippo Baudo dal quale si è separata nel 2004.

