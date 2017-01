L'Arena di Massimo Giletti / Anticipazioni e ospiti: Carolina Crescentini si racconta su Raiuno (puntata oggi 22 gennaio 2017)

L'ARENA DI MASSIMO GILETTI, ANTICIPAZIONI E OSPITI: CAROLINA CRESCENTINI SI RACCONTA SU RAIUNO (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Nuovo appuntamento con L'Arena di Massimo Giletti, che andrà in onda oggi, domenica 22 gennaio, alle 14:00 su Raiuno. Il programma di attualità, sempre attento alle denunce del mondo sociale e ai temi economici, si occuperà anche della vicenda che vede protagonista l'hotel Rigopiano di Farindola, travolto da una slavina. Le operazioni di soccorso proseguono per estrarre tutte le persone intrappolate nell'albergo e, dunque, il conduttore manterrà accesi i riflettori su una vicenda che gli italiani stanno seguendo con attenzione e trasporto. Non ci sono conferme in tal senso, ma è facile presumere che verrà dato ampio risalto a questa vicenda a L'Arena oggi. Di certo c'è che Carolina Crescentini sarà ospite di Massimo Giletti nella puntata di oggi. Nella parte dedicata a "I protagonisti", l'attrice ripercorrerà le tappe più significative della sua vita e della sua carriera. La Crescentini, attualmente impegnata su Raiuno nella fiction "I bastardi di Pizzofalcone", si racconterà ai fan e al pubblico de L'Arena in una lunga intervista concessa a Massimo Giletti. Non ci resta, dunque, che attendere l'inizio della trasmissione!

