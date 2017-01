L'ULTIMO BACIO/ Su Rete 4 il film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Stefania Sandrelli (oggi, 22 gennaio 2017)

L'ULTIMO BACIO, SU RETE 4 IL FILM DI GABRIELE MUCCINO CON STEFANO ACCORSI E STEFANIA SANDRELLI: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Intorno alla mezzanotte di oggi, domenica 22 gennaio 2017, Rete 4 trassmetterà il film di genere commedia/sentimentale L’ultimo bacio. La pellicola è del 2001 ed è diretta e scritta dal regista romano Gabriele Muccino. La sua durata, a cui vanno aggiunti gli spazi pubblicitari, è pari a circa 1 ora e 55 minuti. Le musiche della colonna sonore sono state composte da Paolo Buonvino, il montaggio è frutto del lavoro di Claudio Di Mauro mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Marcello Montarsi. Nel cast sono presenti attori di spessore internazionale come Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Martina Stella, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Sabrina Impacciatore e Sergio Castellitto.



L'ULTIMO BACIO, SU RETE 4 IL FILM DI GABRIELE MUCCINO CON STEFANO ACCORSI E STEFANIA SANDRELLI: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Il film L'ultimo bacio vede come protagonista un giovane uomo di nome Carlo (Stefano Accorsi), appena trentenne fidanzato con Giulia (Giovanna Mezzogiorno) che aspetta un figlio da lui e con cui sta per sposarsi. Questa nuova situazione manda in piena crisi esistenziale Carlo, che non sa se è più innamorato di Giulia oppure sta con lei solo per il bambino che sta per arrivare. La stessa crisi sentimentale la stanno affrontando i quattro migliori amici di Carlo, Paolo (Claudio Santamaria), Alberto (Marco Cocci), Marco (Pierfrancesco Favino) e Adriano (Giorgio Pasotti). Un giorno Carlo si imbatte nella giovane e sensuale Francesca (Martina Stella), una ragazza di diciotto anni che come lui si trova al matrimonio dell’amico Marco. Tra Carlo e Francesca scatta subito una forte attrazione: nonostante il flebile tentativo di provare a resisterle, l'uomo cade tra le sue braccia, abbandonandosi a momenti di travolgente passione. Giulia, dal suo canto, è molto impegnata con i mille preparativi del matrimonio nonché per la nascita di sua figlia che non si concentra molto su alcuni strani comportamenti di Carlo. Anche Adriano è alle prese con una crisi con sua moglie Livia (Sabrina Impacciatore) che vorrebbe lasciare. Paolo invece è stato appena abbandonato dalla fidanzata e ora si trova a dover fronteggiare il dolore per il padre malato. Alberto invece si dice sereno nonostante però non riesca a costruire mai un rapporto solido con alcuna ragazza. La madre di Giulia, Anna (Stefania Sandrelli) anche lei è in piena crisi con suo marito Emilio (Luigi Diberti), cerca quindi disperatamente l’affetto di una suo vecchio amore che però nel frattempo si è felicemente sposato con figli. Un giorno casualmente Giulia viene a sapere che differentemente da come le ha raccontato Carlo, quest’ultimo non ha trascorso la serata con Adriano, mentendole. Presa da una forte rabbia, Giulia chiede immediatamente spiegazioni a Carlo che le confessa degli incontri passionali con Francesca. Giulia lo caccia di casa e Carlo corre via da Francesca ma dopo aver passato una notte d’amore con lei, al mattino prende coscienza che la donna con cui vuole passare il resto della propria vita è in realtà Giulia.

© Riproduzione Riservata.