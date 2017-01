LO HOBBIT - UN VIAGGIO INASPETTATO/ Su Tv8, il prequel de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien (oggi, 22 gennaio 2017)

LO HOBBIT - UN VIAGGIO INASPETTATO, SU TV8 IL PREQUEL DE IL SIGNORE DEGLI ANELLI DI J.R.R. TOLKIEN: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Nella seconda serata di oggi, domenica 22 gennaio 2017, su Tv8 andrà in onda alle ore 23.30 il film fantasy Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, diretto da Peter Jackson e primo capitolo della trilogia prequel della celebre saga Il signore degli anelli. La narrazione della trama verrà continuata poi nel secondo capitolo, intitolato Lo Hobbit - La desolazione di Smaug. Le pellicole sono tratte a loro volta dai romanzi fantasy dello scrittore e linguista britannico John Ronald Reuel Tolkien. Nel cast del film, gli attori Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Cristopher Lee, Hugo Weaving e Andy Serkis. La sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista, che ha assunto anche il ruolo di produttore, in collaborazione con Fran Walsh, Guillermo del Toro e Philippa Boyens. La fotografia è stata invece affidata ad Andrew Lesnie, gli effetti speciali sono opera della Weta Digital, mentre le musiche sono state realizzate da Howard Shore. La scenografia è stata possibile grazie alla guida di Dan Hennah, a cui si aggiungono Richard Taylor, Ann Maskrey e Bob Buck per la confezione dei costumi.



LO HOBBIT - UN VIAGGIO INASPETTATO, SU TV8 IL PREQUEL DE IL SIGNORE DEGLI ANELLI DI J.R.R. TOLKIEN: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - La storia del film Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato si svolge prima dei fatti narrati nel Signore degli anelli e vede come protagonista Bilbo Baggins, il quale nei primi minuti della pellicola vediamo scrivere le sue memorie su un libro che lascerà a suo nipote Frodo. Veniamo così catapultati nei ricordi dello hobbit Bilbo. Quest'ultimo, da giovane, riceve la visita del potente stregone Galdalf il Grigio che vuole proporgli un'avventura. Bilbo, amante della tranquillità e della sua routine, non vuole lasciare assolutamente la sua comoda dimora e la Contea, per cui rifiuta le proposte dello stregone, chiudendosi in casa. Il giorno dopo però riceve delle visite inaspettate: senza alcuna spiegazione tredici nani piombano in casa sua, con i loro modi rudi e prorompenti. Le ragioni del loro arrivo sono presto chiarite: Gandalf li ha riuniti per aiutarli a riconquistare il regno dei suoi antenati, dal quale sono stati cacciati tempo prima dal potente drago Smaug, impossessatosi del loro tesoro. Da quei tempi, la popolazione dei nani ha perso la sua ricchezza, indebolendosi: ma sembra giunto il momento di riconquistare il tesoro sotto la loro montagna. Il ruolo di Bilbo nella spedizione è quello di scassinatore. Nonostante Gandalf abbia fiducia in lui, lo hobbit rifiuta con fermezza di partire. Quando, la mattina dopo, capisce che i nani sono partiti senza di lui, corre risentito per trovarli e intraprendere l'avventura, nonostante i grandi rischi che essa comporta. A capo della spedizione di nani c'è Thorin Scudodiquercia, coraggioso principe e nipote del re dei nani Thror. I nani non sono molto certi delle capacità del piccolo hobbit, ma ben presto Bilbo mostra la sua valorosità, conquistandosi la loro fiducia. Parallelamente al viaggio dei nani e dello hobbit, Gandalf deve viaggiare per affrontare un'altra importante questione: una forza malvagia è in atto. Lo stregone, convinto ormai che il potente signore oscuro Sauron sia tornato, tenta di avvisare i membri del consiglio, i quali però sono scettici: questi non approvano nemmeno la spedizione di Thorin Scudodiquercia. La spedizione dei nani e Gandalf si rincontreranno nuovamente, dopo una serie di avventure: lo stregone li salva dai diabolici Goblin, che li hanno rapiti. Bilbo, però, si separa dalla compagnia ed è così che incontra Gollum: è in questa situazione che verrà in possesso dell'anello del potere. La spedizione infine si ricongiunge e, portata in un luogo sicuro dalle aquile, lontano dagli orchi e dai mannari, scorge la Montagna solitaria all'orizzonte: la loro meta.

