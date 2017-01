LO STATO SOCIALE, LA BAND ELETTROPOP BOLOGNESE ESEGUIRÀ AMARSI MALE NELLO STUDIO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - Lo Stato Sociale a Che tempo che fa: al gruppo elettropop bolognese la colonna sonora della puntata del programma di Fabio Fazio, che andrà in onda oggi su Raitre alle 20. La band nata nel 2009 presenterà in studio il singolo "Amarsi Male", che ad un mese dalla sua pubblicazione ha raccolto quasi 300mila streaming su Spotify. Il video, invece, su Youtube ha raccolto oltre mezzo milione di visualizzazioni (clicca qui per vederlo). Recentemente, invece, è stato lanciato "Mai stati meglio", un brano con il quale Lo Stato Sociale ha voluto raccontare il superamento da parte dei ventenni e trentenni di alcuni stereotipi del secolo scorso. Con l'ultimo singolo, inoltre, la band bolognese, che stasera si esibirà a Che tempo che fa, ha voluto criticare anche la musica popolare che sta diventando populista e incline ai pregiudizi di costume. Intanto cresce l'attesa dei fan per il loro concerto di debutto al Mediolanum Forum di Assago, a Milano: appuntamento fissato per il 22 aprile, ma i biglietti sono già esauriti.

LO STATO SOCIALE, LA BAND ELETTROPOP BOLOGNESE ESEGUIRÀ AMARSI MALE NELLO STUDIO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017). IL SUCCESSO - Lo Stato Sociale è una band formata inizialmente da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, a cui poi si sono aggiunti dal 2011 Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Nel 2012 è uscito il loro primo album "Turisti della democrazia", dopo il quale sono partiti in tour per 200 concerti in Italia e in Europa. L'anno successivo ripubblicano l'album nella versione deluxe, che contiene le collaborazioni, ad esempio, con Swayzak, The Superman Lovers, 99 posse, Gazebo Penguins, Giovanni Gulino dei Marta sui tubi. L'album viene seguito da un altro lungo tour, ma porta la band a vincere diversi riconoscimenti. Il secondo album della band, "L'Italia peggiore", esce nel 2014. Lo Stato Sociale destina l'ammontare delle royalties per ogni disco venduto in negozio nelle prime due settimane ad Emergency. Non solo musica per Lo Stato Sociale, che ha pubblicato il romanzo "Il movimento è fermo", dove parlano di amicizia, lotte e sogni e dell'amore che è l'unica vera rivincita.

© Riproduzione Riservata.