LUCA ZINGARETTI E LUISA RANIERI: RISSA CON I PAPARAZZI, VIDEO. IL FOTOGRAFO COLPITO ACCUSA ANCHE BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE, 22 GENNAIO 2017) - La rissa scoppiata tra Luca Zingaretti e alcuni paparazzi lo scorso novembre a Milano, a cui era presente Luisa Ranieri, torna d'attualità, perché il fotografo colpito dall'attore è andato all'attacco di Barbara d'Urso. Il paparazzo ha pubblicato un video per replicare alle dichiarazioni della conduttrice di Domenica Live: «Non si dovrebbero esprimere giudizi di merito quando non si ha conoscenza dei fatti» ha esordito il fotografo, il quale non ha digerito affatto la difesa di Barbara d'Urso nei confronti di Luca Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri. «Non ha alzato la mano, ma ha appoggiato la testa sul mio zigomo» ha rivelato il paparazzo, che poi ha pubblicato la foto nella quale si vede un evidente segno sullo zigomo. Il fotografo ha quindi chiesto alla conduttrice Barbara d'Urso di documentarsi meglio: «Altrimenti anche un salotto dove si parla di cronaca rosa diventa fantagiornalismo» aggiunge. Poi conclude il suo intervento con una frecciatina: «Lei dimostra di non essere documentata sui fatti che narra». La conduttrice replicherà oggi a Domenica Live? Clicca qui per il video del fotografo.

LUCA ZINGARETTI E LUISA RANIERI: RISSA CON I PAPARAZZI, VIDEO. IL FOTOGRAFO COLPITO ACCUSA ANCHE BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE, 22 GENNAIO 2017). LA VICENDA - Lite tra Luca Zingaretti e alcuni paparazzi mentre passeggia a Milano con la moglie Luisa Ranieri e le figlie. La rissa è stata documentata da Real Paparazzi con un video pubblicato su Youtube e con le foto raccolte dal settimanale Oggi. Ma cosa è successo a parco Sempione? L'attore ha inveito contro alcuni paparazzi che lo stavano fotografando: «Me mettete paura alle ragazzine, sono 20 minuti che ci state fotografando» dichiara Zingaretti quando viene accerchiato. Nonostante l'invito ad allontanarsi, l'attore e la moglie continuano ad essere circondati dai paparazzi. Esplode così la furia di Luca Zingaretti, che inveisce: «Basta, te do 'na capocciata che te sfonno» urla ai fotografi. Real Paparazzi ha poi emesso un comunicato per ribadire la professionalità con cui è stato svolto il servizio fotografico, spiegando che è stato «eseguito da lontano, in un'area pubblica ed in totale rispetto e tatto verso i minori presenti nella scena», e per condannare «il comportamento dell’attore». Clicca qui per il video della rissa tra Luca Zingaretti e i paparazzi.

