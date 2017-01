NICOLA SAVINO, IL CONDUTTORE DI BOSS IN INCOGNITO OSPITE NELLO STUDIO DI RAI 3 (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - Come ogni domenica Rai 3 trasmetterà anche oggi, 22 gennaio 2017, il consueto appuntamento con Che fuori tempo che fa, la trasmissione che a partire dalle 20 terrà compagnia agli spettatori della terza rete. Tra gli ospiti che questa settimana animeranno il salotto televisivo condotto da Fabio Fazio c'è anche Nicola Savino, conduttore televisivo e radiofonico. Il conduttore, che già da qualche anno anima le domeniche pomeriggio di Rai 2 con la longeva trasmissione Quelli che il calcio, si appresta a condurre, sempre sullo stesso canale, Boss in Incognito, il docu-reality in cui alcuni imprenditori, complici trucco e parrucco, si mimetizzano tra i propri dipendenti e svelano, secondo loro, quali secondo lui sono i loro punti di forza e quali i punti deboli, una volta finita la finzione. Un periodo molto intenso quindi lavorativamente parlando per Savino, che da qualche anno è diventato un personaggio noto anche al pubblico televisivo oltre che a quello radiofonico: dal 1991 ogni mattina affianca infatti Linus in Deejay chiama Italia, e i due sembrano ormai aver dato vita ad un sodalizio lavorativo molto longevo e ben rodato.

NICOLA SAVINO, IL CONDUTTORE DI BOSS IN INCOGNITO OSPITE NELLO STUDIO DI RAI 3: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - Nato a Lucca il 14 novembre del 1967 ma cresciuto nel milanese, Nicola Savino inizia a fare radio nel 1984 a Radio Sandonato, emittente locale di San Donato Milanese. Nel 1989 entra a far parte della scuderia di Radio Deejay, dapprima come regista di alcune trasmissioni (W Radio Deejay, con Fiorello e Marco Baldini, Baldini ama Laurenti, con Amadeus, lo stesso Baldini e il maestro Luca Laurenti), poi come vero e proprio intrattenitore a Deejay chiama Italia. Iniziata dietro le quinte anche la sua carriera televisiva: pochi sanno, infatti, che Savino ha iniziato in tv facendo l'autore per il famosissimo Festivalbar (dal 1996 al 2004), per Le Iene (dal 1998 al 2002) e anche per Quelli che il calcio, quando la conduttrice era Simona Ventura. Sempre su Rai 2 esordì come conduttore con Sformat (2004) per poi passare a Italia 1 come timoniere del programma comico Colorado. Savino fa ritorno a Rai 2 nel 2007 quando la rete affida a lui e a Flavia Cercato il daytime estivo con la trasmissione Soiree. Successivamente è stato il padrone di casa del reality L'Isola dei famosi (edizioni 2011 e 2012), Un minuto per vincere e anche il Dopofestival 2016, accompagnato dal comico Max Giusti e dalla Gialappa's Band. Nicola Savino condurrà il Dopofestival anche quest’anno.

