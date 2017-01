Nati con la camicia / Il film con Bud Spencer e Terence Hill in onda su Rete 4. La trama e il cast (Oggi, 22 gennaio)

NATI CON LA CAMICIA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Prima serata su Rete 4 all’insegna del divertimento grazie alla messa in onda del film Nati con la camicia che vede come principali protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Una pellicola del 1983 con durata di circa 104 minuti per la regia di Enzo Barboni accreditato con il nome d’arte di E.B. Clucher. Nel cast oltre ai due principali protagonisti figurano David Huddletone, Buffy Dee, Riccardo Pizzuti, Faith Minton e Dan Fitzgerald.

NATI CON LA CAMICIA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Il film vede come protagonisti un uomo di nome Rosco Fraker (Terence Hill), ventriloquo noto per la propria indole di vagabondo e che è solito andare in giro a bordo dei suoi pattini a rotelle e un uomo di nome Doug O'Riordan ( Bud Spencer) ex detenuto appena uscito di prigione. Le loro strade stanno per intrecciarsi quando entrambi capitano nello stesso bar in cui a causa del fatto che Rosco è un astuto ventriloquo scoppia una rissa di cui viene accusato un camionista che aveva osato offendere Doug. In realtà invece ad offendere l’ex detenuto era stato proprio Rosco ma essendo un ventriloquo riesce a farla franca non venendo scoperto. Il motivo per cui Rosco si è voluto vendicarsi di quel camionista scaturiva dal fatto che quest’ultimo non gli aveva voluto dare un passaggio. In seguito alla rissa, Rosco e Doug si conoscono meglio e per una serie di equivoci e fraintendimenti si impossessano di un camion. La polizia però immediatamente si mette sulle loro tracce e li blocca credendoli due ladri. Tuttavia i due uomini riescono a mettersi in fuga, ma successivamente vengono scambiati per agenti segreti della CIA, Steinberg e Mason i quali sono alle prese con una missione molto delicata ed importante. Spinti dal desiderio di guadagnare un bel po’ di soldi, Rosco e Doug iniziano a vestire i panni dei due agenti iniziando le loro personali indagini su una potente organizzazione criminale e nello specifico sul suo capo K1 (Buffy Dee) il quale sta cercando di mettere in piedi un complotto per cercare di conquistare e poi cambiare il mondo.

