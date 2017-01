Oroscopo 2017 / Paolo Fox classifica settimanale a Mezzogiorno in famiglia e previsioni oggi 22 gennaio: sfida tra comuni, Quistello Vs Grado

OROSCOPO 2017, CLASSIFICA SETTIMANALE E PREVISIONI DI PAOLO FOX A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO) - La domenica è innanzitutto la classifica di Paolo Fox settimanale per tutti i segni dello Zodiaco ed il suo Oroscopo 2017. Gli appassionati delle stelle potranno avere anche oggi, 22 gennaio 2017, di conoscere le previsioni del celebre astrologo per i prossimi giorni e soprattutto scoprire com'è andata l'ultima settimana. In ultima posizione il Leone, che si ritrova a vivere un momento di preparazione. A dicembre sono accaduti alcuni eventi che hanno provocato una forte riflessione nei nati del segno. Dal punto di vista lavorativo, i Leone entreranno in una fase di cambiamento fra febbraio e aprile. Adesso molti devono risolvere problemi dati due o tre anni fa, ma da febbraio in poi ci saranno pianeti ottimi come Giove, Urano e Venere, a loro favore, anche per quanto riguarda l'amore. All'undicesima posizione il pensieroso Capricorno che ha appena trascorso giovedi e venerdì un momento di pesantezza e tagli netti. Chi collabora con delle persone o si ritrovano con un contratto in scadenza entro fine marzo, si chiede se potrà avere un rinnovo oppure no. In particolare l'uomo del segno lavora sempre e dà poco in amore, mentre la donna pretende qualcosa in più. Proprio per quanto riguarda gli affari del cuore, i nati del segno inizieranno a chiedersi chi hanno al proprio fianco. Chi non merita la vostra attenzione potrebbe essere oscurato in via definitiva. Al secondo posto troviamo invece i Pesci, uno dei segni più forti di questo 2017. Marte e Venere in ottimo aspetto, venerdì e sabato le giornate più importanti. E' un momento in cui si sente il bisogno di appoggiarsi a qualcosa, mentre ci si sente sballottati fra tanti eventi. Buone stelle per trovare l'amore, in attesa di un febbraio particolare e bello sia per i sentimenti che per la professione. I progetti che si portano avanti adesso troveranno conferme già in autunno. Medaglia d'oro al Cancro, che sale di molte posizioni. Settimana di recupero per i nati del segno, con la possibilità di dare l'ultima opportunità a chi vi ha fatto stare male in amore. Molti nati Cancro in questi giorni si stanno preparando per affrontare mesi di forti scontri. Da febbraio ad aprile si dovrà chiarire una relazione, ma anche il lavoro. Chi lavora in società o in una ditta, è possibile che si ritroverà a cambiare ruolo o mansione. Clicca qui per rivedere la classifica di Paolo Fox della scorsa puntata e le previsioni dell'Oroscopo 2017 a Mezzogiorno in Famiglia.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 GENNAIO 2017: QUISTELLO VS GRADO - Mezzogiorno in famiglia ritorna su Rai 2 nella mattinata di oggi, domenica 22 gennaio 2017, con la celebre gara fra i Comuni. Come sanno tutti i fan della trasmissione, non conosceremo solo i due sfidanti, Grado in provincia di Gorizia e Quistello in provincia di Mantova. Approfondiremo tutte le curiosità riguardo a questi due meravigliosi luoghi del nostro territorio italiano, assistendo anche alla seconda parte della gara. Ieri sono stati i campioni di Quistello a mantenere il titolo, ma i rivali potranno comunque ritentare la fortuna grazie alla puntata di oggi. Come abbiamo già visto durante la presentazione di questo Comune, Grado è un paesino del Friuli Venezia Giulia, uno dei principali centri per l'affluenza del turismo. Immerso nella palude, Grado ruota attorno alla Valle Cavanata, una riserva naturale diventata protetta nel 1996. Il ruolo da protagonista del borgo risale inoltre ad epoche più antiche, quando Attila e gli Unni spinsero diversi abitanti a rifugiarsi sull'isola. Anche Quistello visse diverse turbolenze intono al 1734, a causa di uno scontro fra gli austriaci e i gallo-sardi, un evento conosciuto come la battaglia di Quistello. In ballo c'era il trono della Polonia e lo scontro non potè che essere estremamente sanguinolento. Il territorio verrà invaso dalla guerra per quattro anni, fino a che nel 1738 viene firmato il trattato di Vienna.

