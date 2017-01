Outcast – L’ultimo templare / Il film con Nicholas Cage e Hayden Christensen in onda su Italia 1. La trama e il cast (Oggi, 22 gennaio)

OUTCAST – L’ULTIMO TEMPLARE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Italia 1 appuntamento con l’avventura e l’azione grazie alla messa in onda del film Outcast – l’ultimo templare. Un pellicola del 2014 diretto da Nick Powell ed interpretato da Nicholas Cage, Hayden Christensen, Liu Yifei e Andy On. Il film è stato prodotto dalla Notorious Films ed ha una durata pari a 99 minuti.

OUTCAST – L’ULTIMO TEMPLARE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Cina, XII secolo. L'erede al trono del Celeste Impero è in pericolo a causa delle trame del fratello maggiore del deposto Imperatore. La sua unica speranza è l'aiuto della sorella (Liu Yifei) e dell'ex crociato Arken (Hayden Christensen), stanco di combattere e giunto fino in Cina per affrontare i suoi demoni interiori. In suo aiuto arriverà però anche Gallain (Nicholas Cage), suo ex mentore e a sua volta crociato sfuggito alla guerra che ora vive facendo il bandito. Il suo destino però è quello di impugnare la spada in un'ultima battaglia, non più in difesa di un ideale cristiano in cui non crede più ma in questa lotta dinastica in un paese lontano ed ostile. Grazie al prezioso supporto dell’ex crociato, il Principe potrà riconquistare il trono che gli spetta.

© Riproduzione Riservata.