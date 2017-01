PRETTY LITTLE LIARS 7 / Anticipazioni puntata 22 gennaio 2017: Hanna uccide Elliot. Come nasconderà questo nuovo omicidio?

PRETTY LITTLE LIARS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Stories di oggi, domenica 22 gennaio 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Pretty Little Liars 7, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Il talento di Mr. Rollins" e "E all'improvviso Mary". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: le Liars cercano invano Hannah nei boschi, ma non trovano nulla scavando nella terra. Trovano poi il corpo di Hanna (Ashley Benson) impiccata ad una corda nel campanile, ma scoprono che è una bambola: all'interno un messaggio di AD le informa che hanno solo 24 ore di tempo per consegnargli il verso assassino di Charlotte (Vanessa Ray). Il gruppo è convito quasi all'unanimità che la responsabile possa essere Alison (Sasha Pieterse) e decidono di dividersi fra chi controllerà Mary Drake (Andrea Parker) e chi invece, come Emily (Shay Mitchell), cerca risposte da Elliot (Huw Collins), date le crisi della moglie. Anche se riceve forse la conferma che Alison sia colpevole, Emily preferisce non dirlo a nessuno dei suoi amici. Intanto, Mary Drake si presenta a casa di Spencer (Troian Bellisario) per vedere i suoi genitori, mentre Aria (Lucy Hale) realizza di voler ritornare insieme ad Ezra (Ian Harding). Quella sera, Emily si introduce di nascosto a casa di Alison mentre Elliot sta dormendo e scopre che l'amica potrebbe essere realmente responsabile peer la morte di CeCe. Decide quindi di informare gli amici e porta come prova il giubotto rosso trovato dentro uno degli scatoloni di Alison. Mentre gli altri discuttono sul da farsi, Caleb (Tyler Blackburn) ruba il giacchino e lo consegna ad AD, non sapendo che Hanna è già riuscita a fuggire. Viene tuttavia ritrovata proprio da Mary Drake, mentre Elliot inietta un farmaco ad Alison dopo averle rivelato di sapere la verità sulla morte di CeCe. Con sua grande sorpresa, la donna la accompagna a casa di Spencer e subito dopo AD consegna loro dei fiori come segno di ringraziamento. Più tardi, Emily riceve una telefonata da pare di Alison, ma non le permettono di vederla. Hanna invece ha modo di parlare con Lucas (Brendan Robinson), a cui riferisce di non sentirsi in grado di svolgere il lavoro che le ha offerto. Anche parlando con Elliot, le ragazze non riescono a concludere nulla e decidono i rivolgersi a Mary, in quanto è l'unica a potersi avvicinare alla nipote. Nel frattempo, Liam (Roberto Aguire) ritorna in città ed annunia ad Aria che si occuperà di nuovo del libro di Ezra, costringendo la ragazza a non lasciarlo come pianificato. Liam però sorprende Aria ed Ezra insieme, mentre si scambiano delle effusioni. Hanna invece prova a riavvicinarsi con Jordan (David Coussins), ma un particolare apparentemente scollegato la porta a decidere di lasciarlo. Mentre Emily scopre che Mary ed Elliot si conoscono, Spencer viene licenziata ed inizia a chiedersi se la sua relazione con Caleb sia corretta.

PRETTY LITTLE LIARS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "IL TALENTO DI MR. ROLLINS" - I sospetti della Liars su Elliot diventano sempre più accesi, soprattutto riguardo all'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Alison. Le ragazze riusciranno quindi a trovare delle prove a supporto della loro tesi, facendo delle importanti pressioni al medico. Dal suo punto di vista, Elliot decide che l'unica soluzione è portare Alison lontano dall'istituto, senza valutare quali saranno le conseguenze della propria decisione.

PRETTY LITTLE LIARS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "IL TALENTO DI MR. ROLLINS" - In seguito all'incidente di Elliot, provocato da un'Hanna sempre più agguerrita, le Liars nascondono il corpo del medico nel bosco. Aria riporta quindi Alison alla casa di cura, mentre il resto delle amiche cercano un modo per crearsi alibi inattaccabili e coprire le tracce che potrebbero accusarle. In tutto questo dovranno fare in modo che la Polizia creda ad un allontanamento volontario ed improvviso di Elliot. Tutto questo implicherà anche che le Liars, ancora una volta, dovranno trascorrere la notte in bianco pur di organizzare un piano inattaccabilee. Nel frattempo, Jenna ritorna in città e di sicuro non è una visita di piacere. Quando le bugiardelle realizzeranno di aver compiuto un errore, cercheranno di nasconderlo, ma saranno le loro relazioni sentimentali a mettere loro i bastoni fra le ruote.

