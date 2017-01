PROMISED LAND / Su Rai Movie il film di Gus Van Sant e con Matt Damon (22 gennaio 2017)

PROMISED LAND, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO 2017: IL CAST - A partire dalle 21:20 di oggi, domenica 22 gennaio 2017, Rai Movie trasmetterà il film Promised land. La pellicola del 2012 è diretta da Gus Van Sant (Will Hunting - Genio ribelle, La foresta dei sogni, Belli e dannati) ed interpretato da Matt Damon (Sopravvissuto - The martina, la serie di film dedicati a Jason Bourne), John Krasinski (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, E' complicato) e Frances McDormand (Fargo, Olive Ketteridge, Blood simple - Sangue facile). Promised land andrà in onda su Rai Movie nella prima serata del 22 gennaio, alle ore 21.20. La sceneggiatura di Promised Land è stata scritta dagli stessi attori protagonisti, Matt Damon e John Krasinski, da un'idea del romanziere Dave Eggers. Matt Damon è fra gli sceneggiatori anche di Will Hunting - Genio ribelle e Gerry, tutti girati dallo stesso Van Sant. Di Promised Land Damon è anche produttore, ruolo che ha rivestito in alcune altre pellicole, fra cui Jason Bourne, e della serie televisiva Incorporated.



PROMISED LAND, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Gus Van Sant è regista, sceneggiatore, montatore, fotografo, musicista e scrittore. In ambito cinematografico ha vinto numerosissimi riconoscimenti, fra cui due nomination all'Oscar come miglior regista per Will Hunting - Genio ribelle e per Milk. Fra i suoi esperimenti cinematografici più bizzarri c'è indubbiamente il remake shot by shot di Psycho realizzato nel 1999. Si tratta di un rifacimento del capolavoro di Hitchcock girato in modo che, fotogramma per fotogramma, risulti identico all'originale, seppure con un altro cast. L'unica scena ad essere stata modificata fu quella della doccia, in cui Van Sant aggiunse una sequenza. Il remake non fu molto ben accolto, nonostante la critica lo consideri un esperimento originale.

PROMISED LAND, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Steve Butler (Matt Damon) è l'impiegato della Global, una compagnia del settore energetico, che ha il compito di acquistare un terreno in un piccolo paese agricolo per effettuare delle trivellazioni per estrarre gas naturale. Vittime della crisi economica, i cittadini sono inizialmente ben disposti verso la vendita, anche se il metodo di trivellazione scelto riserva no pochi rischi ambientali. Contro Butler interverranno Dustin Noble (John Krasinski), un attivista ambientalista, e Sue (Rosemarie DeWitt), un'insegnante della scuola locale. Noble si rivelerà però anche lui un agente di una compagnia energetica. Il suo piano era quello di fomentare una mentalità ambientalista per estromettere la Global, e poi smentire i dati grazie a perizie fasulle, rendendo tutti più malleabili alle offerte di una nuova compagnia, la sua. Intanto fra Sue e Steve sta nascendo un rapporto di affetto, dopo gli scontri iniziali.

