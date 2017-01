RAMONA BADESCU / Oggi, innamorata e felice del suo Narcis Godeanu: "Ho aspettato l'uomo giusto" (22 gennaio 2017)

RAMONA BADESCU OGGI, INNAMORATA E FELICE CON NARCIS GODEANU: L’INTERVISTA DOPPIA - Ramona Badescu, l'attrice e showgirl di origini romene, negli ultimi tempi sembra aver nuovamente ritrovato il sorriso, grazie alla presenza nella sua vita di un uomo. A riferire le ultime notizie di gossip in merito alla 48enne è stato il portale OkMagazine.ro, che ha rivelato come dietro l'attuale felicità di Ramona ci sia il nome di Narcis Godeanu, celebre avvocato e professore universitario di diritto, che le avrebbe preso letteralmente il cuore. La loro storia è iniziata nel 2016 e Ramona è oggi pronta a raccontarla in una lunga quanto interessante intervista doppia alla coppia. La donna è ancora incredula di aver trovato un uomo come Narcis, in merito al quale ha voluto raccontare come avvenne il loro incontro. "Ci siamo conosciuti 10 anni fa in Italia", ha esordito l'attrice, prima di perdersi di vista. Nei mesi scorsi, poi, si sono rincontrati in occasione del ritorno dell'attrice a Bucarest per il compleanno del padre. Narcis Godeanu sapeva che Ramona in Italia era diventato un personaggio pubblico: "Ovviamente sapevo dalla televisione. Chi non lo sapeva? E quando ci siamo incontrati a Roma, ovviamente sapevo quello che ci attendeva. Come detto in precedenza, ci siamo incontrati e poi ho lasciato passare 10 anni", ha commentato l'affascinante avvocato. Il loro incontro era avvenuto per motivi formali: Narcis si trovava in Italia con un collega per incontrare l'allora ministro della Giustizia Mastella. In quel periodo Ramona era stata nominata dal sindaco di Roma "Consigliere per i Rapporti con la Comunità Romena".

RAMONA BADESCU OGGI, FELICE CON NARCIS GODEANU: COSA L’HA FATTA INNAMORARE - Una storia d'amore sbocciata dopo 10 anni dal loro incontro. E' quanto accaduto all'attrice e showgirl romena, Ramona Badescu oggi innamorata di Narcis Godeanu. La donna ha raccontato di aver rivisto l'avvocato in Romania dopo un decennio, in un bar. "Quando è venuto a salutarmi mi sono ricordata di quanto avvenuto a Roma", ha raccontato. Dopo essere sempre stata attratta da uomini italiani, questa volta Ramona Badescu si è lasciata andare con un uomo della sua terra di origine e che sarebbe decisamente diverso dallo stereotipo del rumeno. Certamente il destino ha giocato la sua parte, ed in merito Ramona oggi commenta: "Penso che sia stata una conquista reciproca. O meglio, una reciproca sorpresa". A colpirla e sorprenderla è stata la sua immensa sensibilità: "E' più sensibile di me"- ha ammesso - "Sensibile, ma sicuro di sé". A farla innamorare sono stati però anche i suoi difetti. Infine, l'intervista si è conclusa puntando l'accento sull'argomento maternità. "E 'importante farlo con la persona desiderata. Non ho mai accettato l'idea di avere un bambino con un uomo dal quale non sia attratta o che non ami fino all'ultima goccia di sangue nel corpo. Per me deve essere più che la mia metà. Deve essere il mio tutto. Ma... Ho aspettato l'uomo giusto".

© Riproduzione Riservata.