ROLAND FISCHNALLER/ Lo snowboarder di Bressanone ospite da Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa, puntata 22 gennaio 2017)

ROLAND FISCHNALLER, LO SNOWBOARDER DI BRESSANONE OSPITE DI FABIO FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - Oggi, domenica 22 gennaio 2017, torna su Rai 3 il programma condotto da Fabio Fazio, Che fuori tempo che fa, subito dopo la messa in onda di Che tempo che fa. Tra i tanti ospiti di questa puntata un nome che spicca è quello di Roland Fischnaller, che si sottoporrà ad un intervista a tutto tondo. Roland è nato in Italia, a Bressanone, in provincia di Bolzano 37 primavere fa, ed è uno snowboarder italiano, che negli ultimi anni sta regalando al nostro Paese molte soddisfazioni sportive. Infatti, nel 2011 - 2012 Roland Fischnaller si è aggiudicato il titolo di campione nella Coppa del Mondo generale, e nel 2015 si è laureato campione del mondo di Slalom parallelo. Nella sua carriera, in tutto, ha vinto sei titoli in tre discipline diverse dello snowboard, dimostrandosi un atleta davvero eccezionale. Da quando ha 10 anni Roland ha la passione per lo snowboard: solo dopo ha capito che di quella passione poteva farne un lavoro. Roland Fischanaller ha infatti svolto tantissimi altri lavori a Bressanone, come il falegname, il contadino, il pastore, l'apicoltore e il pilota di motocross. Come si dice, le ha provate davvero tutte, accorgendosi in seguito che, in realtà, avrebbe dovuto fare quello che gli riusciva meglio: andare sullo snowboard. Nel suo passato si registra un importante love story con l'atleta Denise Karbon, ex sciatrice alpina italiana, anche lei nata a Bressanone, stessa città di Roland con cui è stato legato sentimentalmente per anni, prima di lasciarsi nel 2013. Roland Fischanaller non ama comuque stare al centro dei riflettori, e della sua vita privata si è sempre saputo pochissimo. Stasera lo snowboarder dovrà affrontare l'intervista di Fazio su Rai 3, e sicuramente parlerà della sua vincente e proficua carriera sullo snowboard: ci sarà spazio anche per un po’ di gossip?

