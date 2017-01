RUSH HOUR / Anticipazioni puntata 22 gennaio 2017: Linsay in ostaggio di un gruppo di terroristi!

RUSH HOUR, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di Premium Crime di oggi, domenica 22 gennaio 2017, andranno in onda due nuovi episodi di Rush Hour, in prima Tv assoluta. Saranno l'11° ed il 12°, dal titolo "Carissimi ostaggi" e "Una notte buia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Heather Lamb (Greer Grammer) richiede l'aiuto della squadra perché la sorella Destiny (Greer Grammer) sembra svanita nel nulla da diverso tempo. L'ultima volta che l'ha vista le ha sottratto la carta di credito e non è una novità la sua scomparsa, ma questa volta è preoccupata perché il cellulare è spento da diverse ore. James (Justin Hires) prova subito una forte attrazione per la donna ed il suo atteggiamento non passa di certo inosservato a Didi (Aimee Garcia). Quest'ultima invece riece a risalire ad una chiamata che Destiny ha fatto al 911 alcuni giorni prima, in cui chiede aiuto. La scomparsa è avvenuto a Le Chateau, un hotel rinomato della città e collegato a sette casi di scomparsa di molti anni prima. Lindsay (Wendie Malick) ha subito notato inoltre la somiglianza fra le vittime e Destiny e teme che possa esserle successo qualcosa di grave. Gerald (Page Kennedy) si unisce ancora una volta alla squadra, grazie alla sua fantomatica conoscenza dell'hotel. E' convinto che il responsabile sia un serial killer morto a Le Chateu molti anni prima e che ora infesterebbe la struttura. In base alla testimonianza di una cameriera, James e Lee (Jon Foo) scoprono che la sera della scomparsa Destiny si trovava in compagnia di Joel Schmertz (Matt Peters). Il rivenditore di autoricambi ammette di fingere di essere ricco per mettere in atto dei giochi di ruolo con donne occasionali, ma riferisce di essersi addormentato per via del troppo alcool ingerito. Grazie alla carta di credito che gli è stata rubata, Lee e James rintracciano il ladro ed in modo fortuito trovano anche il luogo da cui Destiny ha fatto la telefonata al 911. All'interno di un locale caldaie, i due detective trovano un sacco con delle ossa, che si riveleranno appartenere a persone diverse. Solo quando è ormai evidente che le vittime sono del serial killer su cui ha indagato molti anni prima, Lindsey decide di rivelare alla squadra che cos'è successo nel passato, durante le sue indagini su Thomas Shea (Miles Fisher). Crede che non si tratti di un emulatore, particolare che viene confermato successivamente dalle analisi delle tracce rilevate sul sacco di ossa. Lindsey tuttavia è convinta che sia solo un inganno e che Shea sia ancora vivo. Dopo aver ritrovato Destiny ancora viva, la squadra avvia uno scontro acceso con Shea, ma è il Capitano ad intervenire ed a mettere fine alla vita del criminale.

RUSH HOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 22 GENNAIO 2017, EPISODIO 11 "CARISSIMI OSTAGGI" - James e Lee si dovranno confrontare con un evento critico, a causa della presa in ostaggio di diverse persone che si trovavano al Concert Hall della città. Fra i presenti anche Lindsay, in forte pericolo proprio per il suo ruolo all'interno del Dipartimento. In cambio del rilascio degli ostaggi, il leader del gruppo criminale richiede che vengano rilasciati otto terroristi e che gli vengano consegnati 10 milioni di dollari. La squadra tuttavia scoprirà molto presto che si tratta solo di un diversivo per qualcosa di più grande. EPISODIO 12 "UNA NOTTE BUIA" - Per James sarà un duro colpo scoprire hce una sua vecchia conoscenza, Jack, sta spargendo molto sangue lungo le strade cittadine. Il criminale ritiene di dover rivestire i panni di un giustiziere solitario, vendicando la morte della sua famiglia avvenuta tempo prima per mano dei criminali della città. Deciso ad estirpare il male alla radice, Jack non esiterà a diventare un pericoloso assassino.

