RUUD GULLIT, L’EX GIOCATORE DI MILAN E SAMPDORIA OSPITE DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda stasera, ci sarà uno dei più grandi idoli di tutti i tifosi rossoneri e non solo: Ruud Gullit, giocatore olandese che ha fatto la storia non solo del Milan, ma anche del calcio. Considerato tra i giocatori più forti di sempre e passato alla storia con il Milan di Sacchi e dei tre olandesi, Ruud Gullit è nato ad Amsterdam il 1 settembre del 1962. Il suo primo approccio con il mondo del pallone avviene in giovanissima età, ma il suo esordio nel calcio professionistico avviene prestissimo: è il 1979 quando il giovane Gullit viene notato da un emissario dell'Haarlem, che ne capisce le potenzialità e che gli fa sottoscrivere un contratto. In due anni mette a segno 32 reti in 91 presenze e cattura l'attenzione di uno dei maggiori club d'Olanda, ovvero il Feyenoord, con cui arrivano i primi trofei: nel 1984 vince infatti il campionato e la Coppa d'Olanda. Passa quindi a far parte del PSV, dove in due anni aumenta la sua media goal, arrivando a 46 reti in 68 partite e conquistando altri due campionati.

Grazie a queste grandi prestazioni non può che arrivare la chiamata della Nazionale olandese e quella di un club estero: Gullit viene ingaggiato dal Milan e viene pagato una cifra astronomica per quell'epoca, ovvero 14 miliardi delle vecchie lire. Il Milan degli olandesi vince lo scudetto e Gullit vive la sua apoteosi personale con il Pallone d'Oro, conquistato nel 1987 e da lui dedicato a Nelson Mandela. Nella finale di Coppa Campioni del 1989/1990 segna una doppietta che risulta decisiva per la conquista del più importante trofeo a livello continentale. La sua permanenza al Milan, con l'arrivo di Fabio Capello, non è però più così certa: i rapporti tra i due infatti sono burrascosi e nel 1993 il giocatore decide di accasarsi alla Sampdoria, dove conferma le sue ottime doti da realizzatore.

Negli anni successivi vi sono altre due avventure, al Milan e alla Sampdoria: quest'ultima esperienza si caratterizza per lui con un ritorno alle origini, visto che nella sua ultima stagione da professionista viene impiegato nel ruolo di difensore centrale. Forse non tutti lo sanno, ma Gullit, passato alla storia come uno dei migliori trequartisti/attaccanti degli anni '80 e '90, aveva iniziato la propria carriera come difensore centrale, vista la sua imponente stazza fisica. Nel 1995 decide di lasciare il campionato italiano e sbarca al Chelsea: qui vince la FA Cup nel ruolo di giocatore-allenatore.

