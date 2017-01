SANREMO 2017 / Festival, news: Conti annuncia l’addio alla kermesse per il 2018 (oggi, 22 gennaio 2017)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: CONTI ANNUNCIA L’ADDIO ALLA KERMESSE (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Mancano poco più di 15 giorni all’inizio dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo e mentre giornalisti, opinionisti e critici stanno concentrando l’attenzione sulle canzoni e rispettivi interpreti come peraltro è giusto che sia, arriva dal diretto interessato la conferma di una notizia che era ormai nell’aria. Carlo Conti dopo l’ascolto in anteprima delle 22 canzoni dei big in gara ha di fatto annunciato che questo sarà il suo ultimo Sanremo nelle vesti di conduttore e direttore artistico, palesando la volontà di non voler rinnovare il contratto sottoscritto con la Rai. Conti, ha infatti rimarcato: “Voglio mantenere la promessa che ho fatto tre anni fa al mio editore, quando accettai di presentare ed essere il direttore artistico del Festival firmai un contratto per tre edizioni. Non voglio battere il record di continuità di Pippo Baudo, che se lo merita tutto, e vi dico ufficialmente che nel 2018 non ci sarò. Magari un giorno tornerò, ma fra cent’anni”. Vedremo se in un futuro prossimo il buon Carlo saprà ritornare sulla propria decisione.

