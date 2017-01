SILVIO SARDI / L’ex marito di Lory Del Santo: Trump? Vi racconto come andò (Domenica Live 22 gennaio 2017)

SILVIO SARDI, L’EX MARITO DI LORY DEL SANTO: LA SUA VERITÀ SU DONALD TRUMP (DOMENICA LIVE, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Nella puntata di oggi di Domenica Live, ci sarà ampio spazio per la pagina dedicata al gossip. Silvio Sardi sarà uno dei personaggi che interverrà nel corso dell'appuntamento domenicale con la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d'Urso, pronto a rivelarci qualcosa di inedito. Ma chi è Silvio Sardi? Si tratta dell'ex compagno di Lory Del Santo, la showgirl, attrice e regista di The Lady, dal quale ha avuto un figlio. Tutto parte da quanto la Del Santo ha sempre raccontato in merito al suo presunto flirt con Donald Trump, neo Presidente degli Stati Uniti. Secondo il racconto della showgirl, il presunto flirt risalirebbe al periodo in cui la stessa abitava al Trump Tower di New York. "Lo incontrai nell'ascensore. Arrivammo all'ultimo piano, mi disse se volessi andare con lui. Io ero così in estasi che mi ero dimenticata di scendere al mio piano", raccontò in merito Lory Del Santo. Dopo essersi scambiati i rispettivi numero di telefono, la showgirl fu poi richiamata da Trump che l'andò a trovare nella casa in ristrutturazione di un amico. La mancanza di mobilio, letto compreso, giustificò il fatto che tra i due non ci fu mai nulla. Successivamente ci fu una cena, ma anche al termine di questa la Del Santo rifilò un due di picche a Trump, in quanto prossima alla ripartenza. La storia del flirt con il Presidente Usa, Lory Del Santo l'ha spesso riproposta in diverse interviste tv e non solo, ma oggi ci si chiede ancora se tutto ciò che lei ha sempre dichiarato corrispondesse a verità. La donna ha perso davvero l'occasione di diventare la nuova First Lady?

SILVIO SARDI, L’EX MARITO DI LORY DEL SANTO: L’INTERVISTA A BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Proprio su questo tema e su altri ancora verterà l'intervista a Silvio Sardi, come annunciato da Barbara d'Urso nel corso della trasmissione Domenica Live. "Ci ha telefonato Silvio Sardi, ex compagno di Lory Del Santo e padre di suo figlio, ci ha chiesto di parlare e di fare un'intervista e ha detto due cose molto particolari sia sulla storia con Trump che su un'altra cosa che riguarda loro due e il loro figlio che oggi è ormai maggiorenne", ha spiegato la conduttrice nell'anteprima della trasmissione. Sardi, dunque, dirà finalmente la sua verità su quello che sarebbe accaduto tra la sua ex e Trump. I rapporti tra i due, in realtà, stando a quanto scriveva qualche anno fa Style.it, non sembravano affatto semplici. La showgirl aveva ammesso di non avere più contatti con lui da diversi anni, commentando: "Quello che so di lui lo imparo dai giornali, non certo via Twitter o sms". Nel medesimo periodo, il figlio Devin, allora 18enne, aveva ammesso anche lui di sentire poco il padre: "Ci parliamo ogni tanto al telefono o con qualche sms". Oggi conosceremo nuovi particolari sulla relazione tra Del Santo e Sardi ed a raccontarceli potrebbe intervenire la stessa Lory, come confermato dalla stessa in un post Facebook nelle passate ore, annunciando la sua presenza nella trasmissione di Barbara d'Urso.

