STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Outcast, Nati con la camicia (domenica, 22 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 22 GENNAIO 2017 - Ecco i programmi televisivi che le reti Mediaset proporranno nella serata di domenica 22 gennaio. Su Canale 5, alle ore 21.13, seconda puntata della decima stagione della telenovela spagnola Il segreto, in prima tv. Nella puntata della serata, dopo l'incidente accaduto a donna Rosario, tutti gli abitanti del paesino saranno angosciati. Nel frattempo, c'è chi si occuperà di ben altro per delle felici novità. In seconda serata, alle ore 23.21, il film drammatico e romantico Autumn in New York. Will Kean (interpreato da Richard Gere), un uomo che ha alle spalle tante futili storie romantiche, si innamora della giovane Charlotte. Alle ore 21.25, su Italia 1, il film d'azione Outcast - L'ultimo templare, film del 2015 diretto da Nick Powell e interpretato da Nicolas Cage, nei panni del crociato Gallain.

Quest'ultimo, assieme a Jacob, aiuterà il giovane principe imperiale a riottenere il trono che gli spetta. Segue alle 23.30 un altro film con protagonista Nicolas Cage, Il prescelto. Protagonista della pellicola è il poliziotto Edward Malus che dopo aver ricevuto la lettera di Willow, sua fidanzata di tanto tempo prima, si reca su una misteriosa isola per aiutarla a ritrovare la figlia scomparsa. Su Rete 4, andrà in onda la commedia Nati con la camicia, interpretato dalla celebre coppia composta da Bud Spencer e Terence Hill, questa volta nei panni di un vagabondo e di un ex-carcerato. Segue in seconda serata L'ultimo bacio, film diretto da Gabriele Muccino e fondato sulle storie di cinque amici giunti ormai a compiere i trent'anni: si troveranno ad affrontare le scelte e i desideri di una vita. Su La 5, alle 21.10, il film Jackie & Ryan, incentrato sulla storia d'amore tra un musicista continuamente in movimento e una ragazza che conosce durante un suo viaggio.

Alle 21.15, su Mediaset Extra, il talent show basato su un format spagnolo Tu si que vales. I partecipanti mostrano davanti alla giuria le loro capacità, in ogni campo immaginabile. Alle 21.00 su Iris, andrà in onda il film d'azione From Paris with love, interpretato da John Travolta e Jonathan Rhys Meyers, nei panni di due agenti della CIA completamente diversi tra loro ma costretti a collaborare. Su Italia 2, alle 21.10, verrà trasmesso il film 58 minuti per morire - Die Harder, film del 1990 diretto da Renny Harlin. Si tratta del sequel di Trappola di cristallo. Il protagonista è il poliziotto John McClane, interpretato da Bruce Willis, che si trova alle prese con un gruppo di terroristi senza scrupoli. Alle ore 21.10, andrà in onda sul canale Top Crime, un episodio della serie televisiva statunitense The Mysteries of Laura: la puntata della serata è la numero undici e si intitola Un cadavere congelato. Protagonista della serie poliziesca è Laura Diamond, detective che si occupa di omicidi nella città di New York. Per i più piccoli andrà in onda su Boing, alle ore 21.25, il film d'animazione Scooby-Doo! e il Mistero del Wrestling: Shaggy e il cane Scooby si recano all'evento WrestleMania ma, giunti a destinazione, dovranno come sempre affrontare dei pericoli imprevisti.