STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti 4, N.C.I.S., Che fuori tempo che fa (domenica, 22 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 22 GENNAIO 2017 - Quali programmi andranno in onda sulle reti Rai durante la prima serata del ventidue gennaio? Rai uno propone alle ore 21.30, la serie televisiva italiana Che Dio ci aiuti, giunta alla quarta stagione. Vanno in onda i due episodi intitolati Di madre in figlia e Famiglia croce e delizia. Protagoniste della serie sono Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci) e le sue sorelle, con il quale gestisce un bar all'interno del convento: tramite quest'ultimo le suore entrano in contatto e stringono amicizia con persone di vario tipo. In seconda serata, sempre su Rai Uno, lo speciale del TG1. Su Rai Due, alle ore 21.00, andrà invece in onda una nuova puntata della dodicesima stagione di N.C.I.S., dal titolo Il buon samaritano. Sul sito ufficiale Rai è possibile accedere agli altri episodi della serie televisiva. N.C.I.S. segue le indagini degli agenti della marina del Naval Criminal Investigative Service. Segue, alle ore 22.40, La domenica sportiva, programma sportivo della Rai dedicato in gran parte al mondo del calcio.

Alle ore 21.30, su Rai Tre, verrà trasmesso Che fuori tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. Il programma dà spazio a vari ospiti, appartenenti a differenti ambiti del mondo dello spettacolo. Tutte le puntate sono reperibili sul sito della Rai. In seguito, alle ore 22.50, andrà in onda Stato civile L'Amore è uguale per tutti, presentato da Radiotelevisione Italiana e Panama Film. Conseguentemente alla approvazione delle unioni civili in Italia, il programma nasce per raccontare in ogni puntata la storia di coppie alle prese con i preparativi della loro unione, anche attraverso alle interviste con amici e parenti. Alle ore 21.20, su Rai 4, un episodio della serie televisiva statunitense Sex and The City, basata sul romanzo dell'autrice Candace Bushnell.

La serie segue le storie di quattro amiche che abitano nella città di New York. Sul canale Rai 5 alle ore 21.15 verrà trasmesso Attenborough e la grande barriera corallina, documentario in cui sir David Attenborough, grande naturalista britannico, accompagna i telespettatori alla scoperta della barriera corallina, di cui tuttora ignoriamo molti aspetti nascosti. Alle ore 21.20, su Rai Movie, il film Promised Land, uscito nel 2012 e direto da Gus Van Sant. Nei panni dei protagonisti, troviamo Matt Damon e John Krasinski. Steve Butler è un venditore del settore energetico che viene mandato in un paesino agricolo, a cui la sua compagnia è interessata per effettuare delle trivellazioni. Sul Rai Premium, alle ore 21.20, andrà in onda Cavalli di battaglia, programma di varietà condotto da Gigi Proietti. Cavalli di battaglia ospita vari ospiti del mondo dello spettacolo, che si esibiscono con i loro pezzi migliori.