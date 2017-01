STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: Timeless, I delitti del BarLume e Jumanji (domenica, 22 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 22 GENNAIO 2017 - Quali programmi propone Sky per la prima serata di domenica ventidue gennaio? Nel palinsesto giornaliero serale una grande vastità di serie televisive e film. Su Fox, alle ore 21.00, andrà in onda il settimo episodio del nuovo action thriller fantascientifico Timeless, dal titolo Fermi nel passato. La serie segue le vicende di una squadra di esperti che vanno indietro nel tempo, nel tentativo di fermare i piani del criminale Garcia Flynn, il quale si è impossessato di una macchina del tempo e vuole modificare eventi importanti della storia, col rischio di danneggiare irreparabilmente il mondo di oggi. Su Fox Crime alla stessa ora, invece, una nuova puntata della serie poliziesca Dicte: va in onda l'episodio tre della terza stagione. La serie crime danese vede come protagonista la reporter Dicte Svendsen e si basa su una serie di romanzi della scrittrice Elsebeth Egholm. Dicte si occupa di casi di cronaca nera.

Alle ore 21.15 su Sky Atlantic prosegue la maratona di The Fall, serie televisiva di genere thriller creata dalla BBC: la protagonista è la detective Stella Gibson, interpretata da Gillian Anderson, incaricata di fermare il serial killer Paul Spector, colpevole degli omicidi di giovani donne. Su Fox Life, Sky dà inizio alla messa in onda del procedural drama statunitense Convinction, alle ore 21.00. La serie segue i casi di un team di avvocati e detective che indagano su errori giudiziari. Su Sky Uno, alle 21.10, va in onda lo show Ink Master Redemption. Il programma si incentra sulla seconda occasione che viene data ai partecipanti dello show Ink Master, scontenti dei propri tatuaggi: i responsabili saranno chiamati per una sorta di redenzione del loro lavoro. Alle 21.15 su Sky Cinema 1 il film biografico Life, basato sul divo James Dean, interpretato da Dane DeHann. La pellicola racconta l'amicizia che nasce tra il celebre attore e il fotografo della nota rivista Life, Dennis Stock, interpretato da Robert Pattinson. Su Sky Cinema Hits, I delitti del BarLume - La loggia del cinghiale, commedia prodotta da Sky Cinema in cui, a una festa di addio al celibato, avviene un omicidio inaspettato.

Alle ore 21.00, su Sky Cinema Family, viene trasmesso il celebre film fantastico Jumanji, uscito nel 1995 e con protagonista Robin Williams. Il dodicenne Alan Parrish trova un misterioso gioco da tavolo a cui decide di giocare con la sua amica Sarah: ben presto scopriranno che non si tratta di un gioco comune e verranno catapultati in un pericoloso mondo. Su Sky cinema Passion il film drammatico Betrayed - Tradita, in cui la detective Cathy Weaver indaga sull'omicidio di un giornalista antirazzista: gli indizi sembrano portare a Gary Simmons, di cui la donna si innamora. Alle 21.00 su Sky Cinema Max, va in onda Men of Honor - L'onore degli uomini, ispirato alla vita di Carl Brasher, primo marinaio afroamericano che superò il razzismo presente nella marina americana.