STASH/ Il cantante dei The Kolors nello studio di Fabio Fazio: parlerà del nuovo album? (Che fuori tempo che fa, puntata 22 gennaio 2017)

STASH, IL LEADER DEI THE KOLORS NELLO STUDIO DI FAZIO FAZIO: LE ULTIME OSPITATE (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - Stash, in occasione della puntata di oggi, domenica 22 gennaio 2017, di Che fuori tempo che fa, sarà ospite del salotto di Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto. Già in passato il frontman dei The Kolors, band vincitrice dell'edizione 2015 del serale di Amici, aveva partecipato alla trasmissione di Fazio in onda su Rai 3 in prima serata il sabato e la domenica. In quell'occasione Stash aveva parlato dell'album inciso negli Stati Uniti. Stavolta invece molto probabilmente ascolteremo Stash parlare di Assenzio, il brano di J-Ax e Fedez, la coppia re mida della musica italiana, dove sono presenti anch Stash e la cantautrice Levante. Di recente, Stash è stato ospite a Music, il nuovo programma di Paolo Bonolis, in onda in prima serata il mercoledì su Canale 5. Nel corso della prima puntata, l'intervista a Stash del conduttore ha contribuito a conquistare un grande successo di pubblico, con oltre 4 milioni di telespettatori incollati davanti al televisore. Nel corso del suo intervento, Stash insieme alla sua band ha deciso di omaggiare i Pink Floyd con il brano Money, canzone dietro alla quale c'è la spiegazione di perché il cantautore si chiama così. A fine dicembre, Stash è stato anche ospite della trasmissione Rischiatutto. Nel giro di un mese dunque Stash rivedrà Fabio Fazio due volte, sempre all'interno di un programma in prima serata. In quell'occasione, Stash era stato il protagonista dello spazio musicale dell'ultima puntata del celeberrimo quiz degli anni Settanta condotto da Mike Bongiorno. Insieme a Stash anche Alessandra Mastronardi, in qualità di valletta di Fabio Fazio.

STASH, IL LEADER DEI THE KOLORS NELLO STUDIO DI FAZIO FAZIO: IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM? (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - È terminato sabato 21 gennaio il dj set di Stash & The Kolors. Partito ufficialmente lo scorso 5 gennaio, il dj set ha toccato numerose località italiane, da Sestri Levante a Busto Arsizio. Per Stash e gli altri componenti della band un'altra opportunità per far scoprire a centinaia di persone il proprio talento e la propria musica. L'appuntamento finale era appunto fissato allo Shed Club di Busto Arsizio durante la giornata di ieri. Intanto è sempre più vicina l'uscita del nuovo album di Stash & The Kolors. Stando alle ultime indiscrezioni, l'uscita dovrebbe essere confermata per i primi mesi del 2017. Si attendono ulteriori conferme forse già durante l'ospitata a Che tempo che fa di Stash prevista per questa sera. Che ci sia una nuova collaborazione con Elisa, a cui Stash deve parte del suo successo ad Amici 14? Il cantante dei The Kolors rivelerà qualche dettaglio in anteprima? Stash all'anagrafe si chiama Antonio Fiordispino. Ha costituito la band The Kolors 7 anni fa, nel 2010. I componenti sono Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Il loro primo inedito è datato al 2011 (Don't give a funk). Nel 2014, prima della felice esperienza ad Amici, pubblicano il loro primo album, I Want, con i brani arrangiati da Rocco Tanica, componente di Elio e le storie tese.

© Riproduzione Riservata.