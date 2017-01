Stefano De Martino / Belen Rodriguez ha una nuova famiglia, quanto ne soffre il ballerino? (oggi, 22 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO: BELEN RODRIGUEZ HA UNA NUOVA FAMIGLIA, NE SOFFRE? (OGGI, 22 GENNAIO 2O17) - Stefano De Martino sembra sempre più solo: tutto, dalle foto che pubblica, fa pensare che non abbia una vita sentimentale. Questo ovviamente al contrario della sua ex moglie Belen Rodriguez, che invece è sempre più felice accanto ad Andrea Iannone, tanto che pubblica in continuazione foto sui social che testimoniano il loro amore. Gli ultimi due scatti sono stati messi dalla showgirl su Instagram stories: il primo mostra Andrea Iannone seduto al tavolo di casa sua con tutti cuori intorno mentre fa colazione a petto nudo, mentre la seconda mostra Belen Rodriguez con in braccio Santiago. Insomma, Belen è circondata dalla famiglia perfetta, mentre Stefano De Martino è solo e un altro uomo ha preso il suo posto. Il ballerino soffrirà di questa situazione? Probabilmente sì, ma essendo Stefano molto giovane è sicuro che si riprenderà presto e ce la farà a trovare un'altra donna che sappia stargli accanto.

STEFANO DE MARTINO E LA PASSIONE PER LA PALESTRA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Ricordate quando Stefano De Martino era un ballerino mingherlino e magrolino? Bene, adesso rimuovete quell'immagine dalla vostra mente perché quel ragazzo non esiste più. Nel corso degli anni Stefano De Martino ha sviluppato una vera e propria passione per lo sport che l'hanno portato a diventare un ragazzo massiccio e muscoloso. Merito anche di Belen Rodriguez, dato che anche lei è fissata con la palestra e la forma fisica! Alcuni fan del ballerino però, l'hanno messo in guardia dato che, con un fisico così imponente, a volte la sua bravura nella danza ne risente. Questo perché Stefano è diventato un fascio di muscoli e a volte dei movimenti che devono essere più aggraziati non gli riescono proprio alla perfezione. Nonostante tutto è sempre un grande professionista e continuerà a lavorare in televisione, anche in altri ambiti diversi da quello del ballo e della danza.

