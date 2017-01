TOMMASO ZORZI / La star di Riccanza pronta per la seconda edizione? Il rampollo conferma: "Si fa" (ultime notizie oggi, 22 gennaio 2017)

TOMMASO ZORZI, LA STAR DI RICCANZA PRONTA PER LA SECONDA EDIZIONE? IL RAMPOLLO CONFERMA: "SI FA" (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - I fan di Tommaso Zorzi possono gioire: rivedranno il giovane rampollo sul piccolo schermo con #Riccanza. Nelle ultime settimane in tanti si sono chiesti se ci sarebbe stata una seconda edizione del programma targato MTV che ha raccontato le vite lussuose dei giovani ricchi italiani e la risposta è arrivata proprio dal 21enne milanese. All'esterno dell'Hotel Gallia di Milano, durante la settimana della moda maschile, Tommaso Zorzi si è concesso ad una folta schiera di fan, lasciandosi andare ad alcune confessioni. Dopo aver incassato i complimenti delle sue seguarci, il rampollo italiano ha risposto alla fatidica domanda, quella sul futuro del programma e sulla possibilità di una seconda edizione. Tommaso Zorzi non ha lasciato dubbi ai fan: «Si fa, si fa» riporta Real Paparazzi. Non sappiamo ancora quando, ma rivedremo il 21enne a #Riccanza. E chissà se ci sarà pure Elettra Lamborghini, che ha riscosso altrettanto successo con la partecipazione allo show di MTV.

TOMMASO ZORZI, LA STAR DI RICCANZA PRONTA PER LA SECONDA EDIZIONE? L'ATTACCO DI VITTORIO SGARBI (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Tommaso Zorzi è stato uno dei protagonisti di #Riccanza, il programma con il quale MTV ha raccontato le vite di alcuni giovani rampolli italiani. Tornato da Londra, dove si è laureato in economia, il 21enne milanese ha deciso di restare senza lavoro per concedersi un periodo di riposo dopo quello di studio. Tommaso Zorzi piace, ma non a tutti: Vittorio Sgarbi, ad esempio, ha colto l'occasione durante la puntata del programma Agorà per attaccare il giovane rampollo italiano. «Modello di riferimento per un popolo di co***oni» ha sbottato il noto critico d'arte, secondo cui Tommaso Zorzi è il rappresentante di «uno spettacolo turpe, di una gioventù senza idee, senza civiltà, senza bellezza, senza armonia, senza moda». Come se ciò non bastasse, Vittorio Sgarbi ha proseguito poi con l'attacco: «I pantaloni bucati, una cosa ridicola, patetica, senza senso» ha aggiunto il critico d'arte al «figlio di papà».

© Riproduzione Riservata.