TOTAL RECALL - ATTO DI FORZA / Su Tv8 il film con Colin Farrell e Jessica Biel (22 gennaio 2017)

TOTAL RECALL - ATTO DI FORZA, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO 2017: IL CAST - Il film di fantascienza Total Recall – Atto di forza andrà in onda alle 21:15 su Tv 8 oggi, domenica 22 gennaio 2017. La pellicola è stata diffusa nel 2012 grazie alla regia di Len Wiseman (Underworld evolution, Die hard - Vivere o morire) ed è interpretata da Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli, The lobster, Alexander), Kate Beckinsale (Amore e inganni, Pearl Harbor, Underworld: Blood wars) e Jessica Biel (Io vi dichiaro marito e marito, The illusionist, Blade trinity). Total Recall è un remake del film Atto di forza (intitolato anch'esso Total recall in originale), diretto nel 1990 da Paul Verhoeven (Robocop, Basic instinct, L'uomo senza ombra) ed interpretato da Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Quest'ultimo era a sua volta tratto, molto liberamente, da un racconto di Philip K. Dick, We Can Remember It For You Wholesale (pubblicato in Italia con vari titoli, fra cui Ricordiamo per voi, Ricordi in vendita e Memoria totale). Questo remake presenta diverse innovazione nella trama, che del racconto originale mantiene solo l'idea dell'impianto mnemonico, ma cambia completamente l'identità di Quaid e l'ambientazione. Sia nel racconto che nel film originale i ribelli fanno parte di una colonia marziana, non di una nazione terrestre. La produzione vede una collaborazione fra la Total Recall, Original Film e Prime Focus, mentre le musiche sono state affidate a Simon Chamberlain, che esegue anche un estratto della sonata no. 1 in D minore di Ludwig van Beethoven, La tempesta. Dello stesso musicista esegue anche la sonata no. 14 per piano, Moonlight Sonata. Le altre musiche presenti nel film sono state create ed eseguite da Ebow Graham con la collaborazione di Pavan Mukhi, Luca Gulotta e Joseph Erskine. La sceneggiatura è stata possibile grazie alla partnership fra Mark Bomback e Kurt Wimmer, mentre la fotografia è stata assegnata a Paul Cameron.

TOTAL RECALL - ATTO DI FORZA, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Philip K. Dick ha ottenuto ampio riconoscimento in qualità di autore di fantascienza solo in seguito alla sua morte. Oggi è considerato uno dei grandi rappresentati della narrativa contemporanea e dai suoi romanzi e racconti sono stati tratti molti film, fra cui Blade runner (dal romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche?), Minority report, A scanner darkly, Screamers - Urla dallo spazio e Paycheck. Dal romanzo La svastica sul sole, considerato uno dei capolavori di Dick, è stata tratta la serie tv The man in the high castle. Negli anni '60 e '70 Dick ha vinto diversi premi Nebula e Hugo, i maggiori riconoscimenti per la narrativa di fantascienza. Total Recall – Atto di forza verrà trasmesso su Tv8 nella prima serata del 22 gennaio, alle ore 21.15.



TOTAL RECALL - ATTO DI FORZA, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, DOMENICA 22 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Alla fine del XXI secolo, dopo una guerra devastante, solo due aree del pianeta sono ancora abitabili: l''Unione Federale di Britannia, che comprende la Gran Bretagna e l'Europa, e la Colonia, che corrisponde all'odierna Australia. Quest'ultima è tuttavia sotto il controllo dell'UFB, a cui fornisce manodopera a basso costo di livello quasi schiavistico. Douglas Quaid (Colin Farrell) è un operaio che, per concedersi una vacanza, si rivolge alla Rekall, una società in grado di impiantare i ricordi di una vacanza o di una vita alternativa direttamente nella memoria. Douglas chiede di vivere i ricordi di un agente segreto, per vivere la vita emozionante che ha sempre sognato. Qualcosa però va storto nel procedimento di trasferimento della memoria, tanto che Quaid reagisce con violenza. L'innesto ha risvegliato dei ricordi cancellati e l'operaio è veramente in possesso di elementi importanti per i ribelli della Colonia, oppure si tratta solo dei residui dell'impianto mnemonico? Rapidamente Quaid si troverà assediato dalla polizia e dalla moglie (Kate Beckinsale), in realtà un agente incaricato di sorvegliarlo, mentre tenta la fuga, aiutato da una dei ribelli (Jessica Biel), verso la Colonia. Quello che Quaid vive sta accadendo davvero, o è solo un'allucinazione causata dall'impianto della Rekall?





© Riproduzione Riservata.