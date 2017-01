TRIO TNT/ Ludovico Creti, Alberto Urso e Benedetta Caretta ospiti di Rai 1 (Domenica In, puntata 22 gennaio 2017)

IL TRIO TNT: ALBERTO URSO, LUDOVICO CRETI E BENEDETTA CARETTA OSPITI DI RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) Tra gli ospiti di Domenica In oggi troveremo il trio T.N.T, che è stato lanciato da Rosario Fiorello e che si presume abbia le stesse qualità canore del trio affermato Il Volo. Si tratta di tre giovanissimi ragazzi. Ludovico Creti, insieme al suo compagno di avventura Alberto Urso, ha iniziato la propria avventura canora nel talent show di Rai 1 "Ti lascio una canzone". Il terzo componente del gruppo o meglio la terza componente è la giovane, nonché unica donna del gruppo, Benedetta Caretta. Quest' ultima ha partecipato a un talent show però legato a un’altra rete: "Io Canto". I tre creando questa unione stanno cercando di porsi al pubblico come un nuovo trio rispetto del Il Volo. I ragazzi si presentano al pubblico e ai loro spettatori con un genere di musica pop/lirica interpretando molte cover delle canzoni che per anni hanno segnato la storia di tutto il mondo. Il T.N.T non ha mai avuto precedenti partecipazioni a programmi televisivi del livello di Domenica In, però sono lieti di parteciparvi poiché sicuramente dopo le varie partecipazioni ad altri programmi Rai la voglia di crescere e farsi ascoltare è tanta.

Questi ragazzi sono stati testimonial importanti per Telethon e hanno partecipato al programma pomeridiano. Il gruppo ha da poco iniziato l’incisione di un disco molto importante che rappresenterà la loro prima uscita nel campo dei grandi artisti che potranno sperare di diventare un giorno. Come dichiarato da loro, ma anche dal loro “padrino” Fiorello, il loro sogno sarebbe di affermarsi nel campo dei cantanti big e di raggiungere perché no il livello superiore di altri. Molte sono le aspettative poste in loro poiché fanno ben sperare e si presentano a tutti con la voglia di divertirsi e affrontare la vita con semplicità.

