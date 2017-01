TRONO CLASSICO / Uomini e Donne Gossip: Mario Serpa ci ha visto lontano? Le ultime su Sonia Lorenzini

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE GOSSIP: SONIA LORENZINI, LA SUA SITUAZIONE SI COMPLICA - Claudio D'Angelo dopo le recenti dichiarazioni di Mario Serpa su Sonia Lorenzini, ha deciso di dire la sua ai microfoni di Radio Radio. Intervistato nel corso del programma "Non succederà più", l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha raccontato il suo punto di vista su Sonia dichiarando di avere avuto il dubbio che la ragazza mirasse più al pubblico che alla conquista del suo cuore: "n ogni puntata trovavo una persona diversa, non quella che mi dichiarava qualcosa di importante in esterna, io notavo la sua incongruenza e non ce l’ho fatta a fidarmi”, ha confessato il 31enne. Queste dichiarazioni, arrivano come un fulmine al ciel sereno e gettano altra benzina sul fuoco alla situazione spinosa di Sonia dopo le recenti dichiarazioni in studio da parte di Mario. Serpa l'ha accusata di avere tutto il percorso già "segnato", compresa la scelta di Federico, corteggiatore che - a detta dell'opinionista - ha già rubato il cuore di Sonia. "A me la segnalazione mi era già arrivata quando ero sul trono, che lei aveva parlato con questa persona in discoteca. Un caro amico mi mandò un messaggio...", ha raccontato Claudio D'Angelo durante la sua ospitata in radio, per poi aggiungere che qualcosa non quadra visto che, ad ottobre la Lorenzini ha fatto la conoscenza di questo ragazzo ed oggi è in studio per corteggiarla. Cliccate qui per sentire l’intervista di Claudio e Ginevra per intero.

