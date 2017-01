UNDERCOVER BOSS/ Anticipazioni puntata 22 gennaio 2017: protagonista Greg Adler

UNDERCOVER BOSS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 GENNAIO 2017 - Continuano sul piccolo schermo del Nove le avventure di Undercover Boss, il format che vede in scena il capo o leader di una gran azienda o attività. Il meccanismo è semplice: ognuno dei protagonisti si trova ad affiancare i proprio dipendenti, in modo da conoscerli più da vicino, cercare di capire chi sono, come è stata la voto vita e in che modo affrontato la loro giornata lavorativa. Stasera, domenica 22 gennaio 2017, sul canale andrà in scena un nuovo episodio della trasmissione: come sempre il boss in questione affronterà in primis un cambiamento radicale, modificando la capigliatura e il modo di vestire, in modo da non essere riconosciuto dai lavoratori che andrà ad affiancare nelle diverse fasi di produzione della sua stessa struttura. A tutti, inoltre, verrà fatto presente che le telecamere presenti si trovano lì per girare un semplicissimo documentario relativo al mondo del lavoro: come sempre, la voce narrante di Undercover Boss sarà quella di Costantino Della Gherardesca. Quest'ultimo ha guidato anche le prime due edizioni di Boss in Incognito, la versione italiana della trasmissione trasmessa su Rai 2 (ora affidata a Nicola Savino): il protagonista del prime time di oggi sarà Greg Adler, amministratore delegato di 4 Wheels Partes, che si occupa della produzione di Tir, SUV, Superstrada e accessori. Come se la caverà?

