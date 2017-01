UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: Giorgio Manetti perde colpi, il cavaliere torna alla conquista di Gemma Galgani? (Oggi, 22 gennaio)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GIORGIO MANETTI PERDE COLPI, TORNERA’ ALLA CONQUISTA DI GEMMA GALGANI? – Giorgio Manetti ha raggiunto il picco di popolarità durante la sua relazione con Gemma Galgani. Nell’ultimo anno, pur non frequentando più la dama del trono over di Uomini e Donne, grazie ai continui battibecchi con l’ex dama è riuscito a restare al centro dell’attenzione. Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, però, qualcosa è cambiato. Giorgio Manetti, infatti, non solo non è più un assoluto protagonista della trasmissione di cui, invece, resta una star assoluta Gemma ma comincia a perdere colpi anche con le donna. Il suo fascino non ha più il potere di ipnotizzare le donne e al suo cospetto sono sempre meno numerose le dame che chiedono di conoscerle. Emblematico è il caso di Elisabetta, l’ultima donna a cui Giorgio ha strappato un bacio e che, di fronte alla possibilità di fare un viaggio con lui non solo ha declinato l’offerta ma ha anche deciso d’interrompere la conoscenza. Un vero e proprio due di picche quello ricevuto dal Manetti che, di fronte all’eventualità di perdere consensi potrebbe anche decidere di tornare alla conquista di Gemma. Quest’ultima, come ha più volte sottolineato Tina Cipollari, prova nei suoi confronti un affetto grande. I fans e gli addetti ai lavori sono, infatti, convinti che la Galgani sia ancora follemente innamorata di Giorgio e che aspetti solo un suo segnale per tuffarsi nuovamente tra le sue braccia. La storia d’amore tra Giorgio e Gemma ha fatto sognare i fans di Uomini e Donne sin dal primo giorno e, ancora oggi, sono tanti coloro che sognano un ritorno di fiamma tra i due. Giorgio, dunque, non farebbe alcuna fatica a prendere nuovamente possesso del cuore della dama che, pur uscendo con altri cavalieri, continua ad avere un debole particolare nei suoi confronti. Tuttavia, ci sono anche le fans di Gemma che, al contrario, sperano che la loro beniamina non commetta l’errore di concedere un’altra possibilità a Giorgio e che si guardi intorno dando l’opportunità di farsi conoscere anche ai pretendenti che continuano ad arrivare al suo cospetto. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Giorgio tenterà davvero di riconquistare il cuore della Galgani per tornare ad essere protagonista in tv?

