Uomini e Donne / Anticipazioni trono classico: George Michael Belardinelli, ecco chi è il nuovo corteggiatore di Sonia (oggi, 22 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: GEORGE MICHAEL, VECCHIA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA - Durante il corso della giornata di venerdì scorso, si sono registrate presso gli Studi Elios le nuove dinamiche del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini. Il nuovo appuntamento si è concentrato fortemente su Luca e Sonia e la tronista 27enne è stata presa di mira da Mario Serpa che vuole sbugiardarla. Secondo le ultimissime anticipazioni ed indiscrezioni, la barista ha finalmente deciso di mandare via Alessandro Calabrese, l'ex gieffino che non rientra affatto nei suoi gusti. L'ex fidanzato di Lidia Vella ha pensato bene di uscire fuori dal programma avvalorando - di seguito - la tesi di Mario Serpa su Sonia e la probabile scelta di Federico. Dopo le polemiche però, sono arrivati in studio nuovi protagonisti e, tra questi, anche George Michael Belardinelli, vecchia conoscenza del programma. Il ragazzo infatti, è stato uno dei passati protagonisti di "Ragazze e ragazzi", il trono che non esiste più ma che ha portato al successo Aldo Palmeri, Amedeo Andreozzi, Teresa Cilia e Tommaso Scala. George Michael è diventato "famoso" anche per avere avuto un flirt con Guendalina Tavassi. Il giovane, durante il corso del trono under, aveva frequentato alcune ragazze ma non aveva intrapreso alcuna relazione d'amore. Riuscirà il ragazzo a conquistare il cuore di Sonia Lorenzini oppure è tutto già scritto come dice Mario Serpa?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LUCA ONESTINI VERSO LA SCELTA? - Sul web si vocifera addirittura che Luca Onestini, giovane nuovo tronista del trono classico di Uomini e Donne, potrebbe essere ad un passo dalla scelta: sarà davvero così? Lo scorso 20 gennaio i tre tronisti della seconda parte del trono si sono riuniti presso gli Studi Elios di Roma per registrare le nuove dinamiche e così, oltre agli sviluppi di Sonia Lorenzini che hanno preso una bruttissima piega, c'è anche da evidenziare il primo passo in avanti compiuto da Luca Onestini, il giovane studente che ha conquistato il cuore delle fan già durante il corso del suo ruolo di tronista alla corte di Clarissa Marchese che ha preferito uscire fuori dal programma con l'attuale fidanzato Federico Gregucci. La nuova registrazione si è aperta con Mario Serpa nel ruolo di opinionista sbugiardare Sonia Lorenzini e il suo corteggiatore Federico. Per il fidanzato di Mario Serpa infatti, è tutto già scritto e Sonia uscirà fuori dalla trasmissione proprio con Federico: sarà così? Sonia durante la sua parentesi ha finalmente eliminato Alessandro Calabrese. Successivamente, si sono approfondite le ultime situazioni amorose di Luca Onestini e, in esterna con Giulia Latini è scoccato finalmente il primo bacio. Secondo il pubblico e gli appassionati del popolo web, la dolce biondina ha tutte le carte in regola per essere la sua scelta finale: voi cosa ne dite?

