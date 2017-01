UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Sonia Lorenzini e Federico: Claudio D’Angelo sapeva tutto (Oggi, 22 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI E FEDERICO SI CONOSCONO DA TEMPO, PARLA CLAUDIO D’ANGELO – Continua a far rumore la segnalazione portata nello studio di Uomini e Donne da Mario Serpa sulla presunta conoscenza tra Sonia Lorenzini e Federico. Come vi abbiamo già raccontato, secondo Mario serpa, Sonia Lorenzini e Federico non solo si conoscerebbero da tempo ma sarebbero anche d’accordo per la scelta finale. La notizia, naturalmente, è arrivata anche alle orecchie di Claudio D’Angelo che, ai microfoni di Non Succederà più, il programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ha affondato il colpo sulla tronista, sua ex corteggiatrice. “Un mio amico mi aveva detto di aver visto Sonia parlare con questo ragazzo in discoteca. L’ho detto in una puntata ma la cosa è passata in secondo piano visto che lei era intenta a fare rivelazioni su di me. Ha provato pure a girarla simpaticamente, dicendo: ‘Io vado in discoteca e rimorchio’. Col senno di poi mi viene il dubbio che quella fosse la verità e non una semplice battuta” ha dichiarato il fidanzato di Ginevra Pisani. Claudio D’Angelo, poi, svela un particolare: “Inoltre, io e Ginevra siamo stati recentemente ospiti del programma e quando ho visto scendere dalle scale quel ragazzo sono rimasto basito. C’è qualcosa che non quadra” ha aggiunto Claudio che poi cerca di far capire com’è Sonia come persona - “È molto istintiva e discontinua. Aveva dei continui ripensamenti che non mi hanno mai convinto fino in fondo. Se c’è un sentimento reale non può cambiare in pochi giorni. Probabilmente non gli interessavo davvero. Dopo due settimane l’ho trovata sul Trono. Spesso ho pensato che lei mirasse più a far colpo sul pubblico anziché su di me”. Infine, anche Ginevra Pisani non usa mezzi termini e commenta così il percorso di Sonia Lorenzini sul trono: “Tutto quello che penso di lei l’ho detto in trasmissione. Alla fine avrà quello che merita, ovvero i follower su Instagram. È una persona fragile, lei fa ciò che gli altri vogliono”.

