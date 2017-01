VALERIA FABRIZI, L’ATTRICE CHE INTERPRETA SUOR COSTANZA OSPITE DI RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) Tra gli ospiti di Domenica In oggi ci sarà anche Valeria Fabrizi, celebre attrice originaria di Verona, che è arrivata al cinema grazie ai vari concorsi di bellezza a cui partecipò: il suo fisico statuario, i tratti mediterranei la portarono a partecipare al concorso di Miss Universo nel 1957, arrivando quarta in classifica. Tuttavia, il suo primo debutto cinematografico arrivò nel 1954, grazie a una piccola parte nel film comico "Ridere! Ridere! Ridere!": da allora, fu una scalata verso il successo, interpretando diversi ruoli in più di quaranta film circa. È stata attiva anche nella tipica fiction all'italiana: tra le molte, ricordiamo titoli come "Sei forte maestro!" e "Linda e il brigadiere 2". L'attrice è nota anche per affiancare Elena Sofia Ricci in "Che Dio ci aiuti", fiction che va in onda su Rai1 a partire dal 2011, arrivando alla sua quarta stagione.

Ormai vedova, il compagno di una vita è stato Giovanni Giacobetti, noto cantante e cantautore, nonché bassista. Tra i più recenti fatti di gossip riguardanti la celebre attrice è stata la festa di compleanno per i suoi 80 anni: l'attrice si è sempre dimostrata molto serena nei confronti dell'età che avanza, la figlia ha voluto celebrare la madre organizzando un party a sorpresa, a Roma. Tra gli invitati, volti celebri come le colleghe Elena Sofia Ricci, con la quale si è instaurata una buona intesa, Francesca Chillemi, che allora aveva appena partorito, oltre ad altri volti noti, come Diana del Bufalo col collega e compagno Paolo Ruffini.

