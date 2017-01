VERONICA PIVETTI, L’ATTRICE PRESENTA LA SUA AUTOBIOGRAFIA ‘MAI ALL’ALTEZZA’ (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - Nella puntata di Che fuori tempo che fa in programma oggi, domenica 22 gennaio 2017, sarà ospite - tra gli altri - Veronica Pivetti, uno dei volti più noti della televisione italiana. L'attrice milanese è ospitata in occasione dell'inizio delle riprese della settima stagione di una delle fiction di punta di Rai 1, Provaci ancora Prof!, e i telespettatori non vedono l’ora di poter scoprire che cosa racconterà in merito nel corso dell’intervista. Veronica Pivetti avrà anche occasione di presentare al suo autobiografia, dal titolo “Mai all’altezza”: curiosi? In attesa di ritrovarla sul piccolo schermo di Rai 3, diamo uno sguardo alla carriera dell’attrice.

VERONICA PIVETTI, L’ATTRICE PRESENTA LA SUA AUTOBIOGRAFIA ‘MAI ALL’ALTEZZA’: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - Nata a Milano il 19 febbraio del 1965, Veronica Pivetti è artista decisamente poliedrica. Ha una sorella, Irene, che per alcuni anni è stata impegnata in politica ai livelli più alti. La famiglia di Veronica Pivetti proviene dallo spettacolo e quindi era quasi scontato che anche lei mostrasse interesse per questo campo. Per quanto riguarda la sua vita privata va detto che è stata sposata per tre anni con Giorgio Ginex, ma che ora è felicemente single. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è assai precoce, visto che ha solo sette anni quando debutta per così dire, dietro le quinte, ovvero come doppiatrice. Negli anni '80 continua questa attività, prestando la propria voce per diversi cartoni che vengono trasmessi all'interno della storica trasmissione Bim Bum Bam. Il suo lavoro di doppiatrice la porta anche a prestare la propria voce per i personaggi di alcune soap opera, tra cui va citata la famosissima Sentieri, in onda per diversi anni su Rete 4. Negli anni '90 arriva la svolta: dopo aver partecipato a Quelli che...il calcio (1994) accanto a Fabio Fazio, viene contattata da Carlo Verdone: il regista e attore romano la considera infatti perfetta per un ruolo in Viaggi di Nozze. Il film esce nel 1995 ed è un grande successo. La sua parabola artistica sul grande schermo continua con un film di Lina Wertmuller, ovvero Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica. Due anni dopo arriva sul palco di Sanremo come valletta, nell'edizione che vede Raimondo Vianello alla conduzione, mentre 12 mesi dopo è tra i volti che portano al successo Commesse, una delle fiction di maggior successo negli anni '90 sulla Rai. Arrivano gli anni duemila, che si caratterizzano per una sua assidua presenza sul piccolo schermo, in particolare in ficiton e miniserie Rai. Tra le serie televisive di maggior successo di cui è protagonista si può ricordare Provaci ancora Prof, la quale si caratterizza per il fatto di essere un mix di giallo e commedia. In questi anni ha continuato inoltre a cimentarsi anche nella conduzione di programmi televisivi e radiofonici, mentre il 2015 è l'anno che segna il suo esordio dietro la macchina da presa: firma infatti la regia del film Nè Giulietta, nè Romeo, pellicola che concentra l'attenzione sulle difficoltà che gli omosessuali ancora oggi hanno nel dover dichiarare la propria condizione esistenziale. In questi giorni ha invece iniziato le riprese della settima stagione di Provaci Ancora Prof, che come sempre andrà in onda su Rai 1 e su cui la rete punta molto, visti gli ottimi risultati in termini di ascolti ottenuti in tutti questi anni.

