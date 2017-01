Voglia di tenerezza / Il film con Shirley MacLaine e Jack Nicholson in onda su La7. La trama e il cast (Oggi, 22 gennaio)

VOGLIA DI TENEREZZA, IL FILM IN ONDA SU LA7: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Il palinsesto di La7 prevede in prima serata la messa in onda della commedia sentimentale Voglia di tenerezza (Terms of Endearment). Si tratta di un film diretto dal regista James L. Brooks nell’anno 1983 con durata di circa 2 ore e 12 minuti e tratto dal romanzo omonimo scritto da Larry McMurtry. Nel cast Shirley MacLaine, Jack Nicholson, Debra Winger, Troy Bishop, Jeff Daniels, Lisa Hart Carroll, Danny DeVito e John Lightow.

VOGLIA DI TENEREZZA, IL FILM IN ONDA SU LA7: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Emma (Debra Winger) è una tenera bambina che vede morire suo padre. La madre Aurora (Shirley MacLaine) rimane infatti vedova quando è ancora giovanissima, questo dolore così profondo segna per sempre le loro vite. Infatti se da un lato Aurora cerca di dare a sua figlia tutto l’amore possibile non facendole mancare niente e istaurando con lei un rapporto molto stretto e allo stesso tempo possessivo, dall’altro però il loro legame è una sorta di amore-odio fatto di incomprensioni e di tormenti reciproci. Nonostante Emma oggi sia cresciuta ed abbia deciso di costruirsi una propria famiglia, i rapporti con sua madre non sono affatto migliorati, anzi tutt’altro. Infatti quando Emma decide di sposarsi con un uomo di nome Flap (Jeff Daniels), un insegnante, la madre non approva la loro relazione quindi decide di non partecipare alle loro nozze. A causa però del lavoro di Flap che è costretto a spostarsi molto, Emma deve fare lo stesso pur di stare insieme a suo marito con la speranza di far rimanere unita la famiglia. Così i due mettono alla luce, due maschietti ed infine una bellissima bambina. Nonostante l’amore per i tre figli, il rapporto tra Emma e Flap si fa sempre più complicato, i due finiscono con il litigare quasi in tutte le occasioni così quando un giorno Emma incontra un direttore di banca, la donna inizia con lui una relazione extraconiugale. A causa però di un nuovo trasferimento di Flap, Emma interrompe la sua relazione clandestina ma quando scopre che il marito la tradisce con una propria allieva decide di lasciarlo e di separarsi. Nel frattempo invece la vita di Aurora è andata avanti e seppur sia una bella donna, non si è mai più impegnata con nessuno, ma proprio il giorno del suo compleanno, preoccupata di come stia invecchiando decide di accettare la corte del vicino di casa, un uomo di nome Garrett (Jack Nicholson) conosciuto per la sua fama di donnaiolo. La donna giorno dopo giorno si lega sempre di più a lui nonostante invece a Garrett piaccia passare da una donna all’altra. Un giorno però si presenta alla porta della madre, Emma che ha appena scoperto di essere malata terminale e vuole conciliarsi con lei e alla quale affida i suoi figli.

