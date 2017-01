007 QUANTUM OF SOLACE/ Su Rai 4 il film con Daniel Craig e Judi Dench

007 QUANTUM OF SOLACE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: IL CAST (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - 007 - Quantum of Solace è il ventiduesimo film della serie dedicata all'affascinante agente segreto James Bond. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2008, questa interessante pellicola ha per protagonista Daniel Craig, qui alla sua seconda prova in questo genere di film, e attrici del calibro di Judi Dench e Olga Kurylenko. Il film verrà trasmesso oggi, lunedì 23 gennaio 2017, su Rai 4 a partire dalle 22.40. La regia, affidata alle sapienti mani di Marc Forster, già autore di classici come Neverland - Un sogno per la vita e Il cacciatore di aquiloni, riesce perfettamente a dosare il mix differente di generi presenti in Quantum of Solace, dallo spionaggio all'avventura fino al tema ambientalista. Una storia scritta dallo sceneggiatore Paul Haggis, vincitore del Premio Oscar con Crash - Contatto fisico, che si è trovato a suo agio ad adattare un episodio tratto da un vecchio racconto di Ian Fleming, scrittore inglese che nel 1953 ha creato il mito di James Bond. Uno degli aspetti più curati di questo film è la colonna sonora, affidata a David Arnold, che ha realizzato ventiquattro temi diversi, mentre Another Way To Die, brano scritto da Jack White, e interpretato insieme alla stupenda Alicia Keys, è servito a introdurre i titoli di testa.

007 QUANTUM OF SOLACE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: LA TRAMA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - La trama di Quantum of Solace ruota intorno alle indagini che James Bond e i suoi colleghi del MI6 stanno compiendo nei confronti di un'organizzazione terroristica soprannominata, appunto, Quantum. In Casino Royale, precedente capitolo della serie, Bond si era scontrato con Mr. White, spietato sicario della Quantum e, dopo varie peripezie, era riuscito a catturarlo. Nella prima parte di questo film assistiamo dunque al suo interrogatorio ma Mr. White riesce a scappare grazie all'aiuto di una talpa nascosta nei servizi segreti. Bond, in seguito, scopre una traccia che lo conduce ad Haiti, isola caraibica in cui incontra la bella Camille Montes, una giovane legata a Dominic Greene, ricco imprenditore americano che sta cercando di favorire il golpe in Bolivia orchestrato dal Generale Medrano in cambio di una concessione desertica su cui creare un bacino idrico artificiale. Il vero scopo della Montes, però, è quello di usare Greene per eliminare il vecchio militare che, in passato, ha sterminato tutta la sua famiglia. Bond salva Camille da un attentato e, insieme, i due decidono di collaborare per rintracciare Greene, che nel frattempo si è rifugiato in Austria. Giunti a Bregenz, Bond e la sua affascinante collega scoprono che in questa città è stata fissata un'importante riunione ai vertici della Quantum. Durante una sparatoria Bond colpisce a morte una delle guardie del corpo del Primo Ministro britannico e, per questo motivo, i servizi segreti del MI6 decidono di sospenderlo bloccandogli passaporto e carte di credito. Insieme alla sua compagna di avventure, Bond decide, nonostante le difficoltà legate alla sua agenzia, di partire per la Bolivia: l'obiettivo è di trovare Medrano, Greene e fermare i loro traffici. Giunti a La Paz, i due si scontrano con i sicari del Generale e rischiano più volte la vita, ma Camille riesce a uccidere Medrano e a vendicare la sua famiglia. Per quanto riguarda Greene, questi rivela nuovi particolari sulla Quantum. Bond decide di abbandonarlo nel deserto di Atacama e, lasciata Camille, il nostro eroe parte per Kazan, una piccola cittadina della Russia, per terminare il suo lungo viaggio. Qui incontra Yusef Kabira, agente della Quantum, e lo cattura affidandolo al MI6. Terminata la sua missione, Bond ottiene di nuovo il passaporto e le carte di credito e si prepara per una nuova avventura.

