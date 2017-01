ADRIANO OCCULTO & SWAMI CAPUTO/ I fidanzati dello show di Rai Due ancora insieme: tra loro spunta Jenny? (Il Collegio oggi, 23 gennaio 2017)

ADRIANO OCCULTO & SWAMI CAPUTO, I FIDANZATI DE IL COLLEGIO DI RAI DUE ANCORA INSIEME: LA GIOIA DEI FAN (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Adriano Occulto e Swami Caputo stanno ancora insieme: è questa la notizia più importante per tutti i fan della coppia nata tra i banchi de Il Collegio, il docureality di Rai Due che oggi, lunedì 23 gennaio 2017, andrà in onda con l'ultima delle sue quattro puntate. Che tra i due ci fosse del tenero era cosa nota ai frequentatori dei social, che avevano avuto conferma della love story direttamente dal 16enne appassionato di motori. A negare il fidanzamento tra Adriano Occulto e Swami Caputo era stata però la stessa ragazza toscana, che su Ask aveva ammesso di essere stata insieme all'originario di Brebbia, ma che per il momento si stavano soltanto "sentendo". Cos'è cambiato da allora? Che Adriano Occulto ha pubblicato proprio pochi giorni una foto che lo ritrae abbracciato con Swami. Vecchi scatti? Macché! Lo stesso Adriano ha sortito la gioia dei fan commentando a margine della foto, che è possibile vedere cliccando qui, "Adriano e Swami insieme, buongiorno". Il tutto accompagnato da un cuore, più chiaro di così...

ADRIANO OCCULTO & SWAMI CAPUTO, TRA I DUE SPUNTA JENNY MA SOLO NELLA MENTE DEI FAN! (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - I fan de Il Collegio si preparano a gustare l'ultima puntata di quello che è partito come un esperimento sociale rimandando un gruppo di ragazzi "nelle scuole di una volta" ma che alla fine si è rivelato essere una fucina per nuovi gossip di starlette e presunti attori. Adriano e Swami sono di certo una delle coppiù più discusse del programma e mentre in classe tirano dritto, sui social hanno postato alcune foto che li ritraggono insieme ma che hanno spezzato il cuore dei fan. Ebbene sì, il pubblico Rai aveva già creato le proprie shipp e Adriano doveva essere la dolce metà di Jenny. Qualcosa è cambiato durante la registrazione o magari dopo? Non lo sapremo mai fatto sta che il triangolo sembra essere nato dietro le quinte del programma e questo non piace agli amanti del voyeurismo.

