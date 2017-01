AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news: Andreas, Riccardo, Lo Strego e Alessio verso la terza squadra? (oggi, 23 gennaio)

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: NUOVE POLEMICHE DURANTE LA REGISTRAZIONE (OGGI, 23 GENNAIO) - Lo scorso sabato oltre alla messa in onda televisiva, si è anche registrata una nuova puntata di Amici 16, il talent show più amato e seguito della televisione italiana ideato e condotto da Maria De Filippi. Come sempre, la puntata con alla conduzione Queen Mary, è quella del sabato pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 14.10. Di consueto infatti, il daytime dello show va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 13.50 su Real Time (canale 31), condotto da Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, anche ballerini professionisti del programma al sabato. Cosa è successo durante il corso della nuova registrazione? Ospite in studio Riccardo Leo, così come segnalano le nuove anticipazioni presenti sul VicoloDelleNews. Come sono andate le sfide a squadre? Ci sono state altre importanti eliminazioni oppure provvedimenti particolari? Scopriamolo immediatamente a seguire! Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato che evidenziava la voglia di creare una terza squadra, i promotori della bizzarra iniziativa sono stati Lo Strego, Riccardo, Alessio e Andreas (soprattutto lui, da ciò che si legge). I motivi di tale decisione appaiono diversi e, tra gli altri, pare che i capitani decidano chi schierare solo in base all'amicizia oppure per strategia (oscurando i più forti) o ancor peggio per opportunismo (perché ognuno vuole farsi vedere pensando solo da singolo e non da squadra). Andreas Muller ha raccontato anche della sua insofferenza con alcuni allievi della scuola specie con Mike Bird e, di contro, uno dei pochi che gli sta realmente simpatico è Michele, entrato da poco. La commissione dei professori prende atto delle lamentele ma Maria riferisce loro che non è possibile creare una terza squadra e quindi si andrà avanti in questo modo. Se Andreas era già considerato il papabile vincitore di questa 16esima edizione nel ballo, adesso le cose sembrano cambiate e non certo in suo favore. La prima sfida a squadre è stata vinta da "I Senza Piani" e Giada è andata a rischio eliminazione. Anche in questo caso, la seconda manche ha avuto inizio ma, per mancanza di tempo non si è capito quale sarà il secondo a rischio eliminazione dopo la vittoria dei "Tasso rosso". 1 ad 1 palla al centro...

