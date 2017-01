ANDREAS MULLER, NOSTALGIA PER IL BALLERINO DI AMICI: LA FOTO DELLA CAMERA 302 FA IMPAZZIRE I FAN (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - C’è nostalgia per il ballerino di Amici 16 Andreas Muller: come in molti ricorderanno, Andreas ha preso parte anche all’edizione dell’anno scorso del talent guidato da Maria De Filippi, ma - dopo essere stato ammesso al serale - si è infortunato e ha dovuto abbandonare il percorso. Muller, però, non si è certo arreso, ed è tornato protagonista anche nella stagione 2016-2016, attualmente in onda con gli appuntamenti in daytime e in pomeridiano su Canale 5. Il tifo per lui è sempre alle stelle, e in molti sperano di vederlo nuovamente conquistare un banco: allo stesso tempo, però, la nostalgia sembra non placarsi affatto per il ballerino. Proprio questa mattina Andreas Muller è tornato sulla propria pagina Instagram ufficiale e ha pubblicato una fotografia della mitica stanza 302, che ha condiviso con alcuni dei volti della scorsa edizione di Amici. “Quando ci passi davanti e prendi forza ma allo stesso tempo vorresti aprirla e trovarci qualcuno. Buona giornata a tutti #chetelodicoafà #subussomiaprire?” ha commentato Andreas, lasciando trasparire quanto in realtà gli manchino i suoi vecchi compagni di avventura. “L’amicizia più bella al mondo” ha commentato un utente, e non sono mancati diversi incoraggiamenti: “E non dimenticare che ci siamo noi con te #nonseisolo”. In breve tempo il post ha raggiunto i 14mila like: clicca qui per vederlo direttamente dalla pagina Instagram ufficiale di Andreas Muller.

