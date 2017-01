AVANTI UN ALTRO/ Martina non vince il montepremi: chi giocherà oggi, 23 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 23 gennaio 2017) - Oggi, lunedì 23 gennaio andrà in scena un'altra divertentissima puntata del game show di Canale 5 Avanti un altro. Il conduttore Paolo Bonolis, appoggiato dalla spalla Luca Laurenti, permetterà a migliaia di fan di passare nuovamente un pomeriggio ricco di risate. In attesa di scoprire chi giocherà, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. La prima concorrente è stata Mirella, originaria della Ciociaria, che è stata eliminata quasi subito senza riuscire ad insediarsi sul trono del campione. A seguire è entrato in gioco Luca, che ha risposto alla prima tornata di domande, potendo pescare il pidigozzo da 10mila euro. Il concorrente ha scelto di proseguire, ma ha sbagliato le successive domande ed è uscito anch'egli dallo studio. La terza concorrente è stata la simpatica Eleonora, proveniente da Pavia e laureata in Scienze Motorie. In occasione della sua domanda è entrato in gioco il personaggio il bono, quindi in caso di risposta corretta il valore del pidigozzo si sarebbe raddoppiato. Purtroppo per lei la gara è terminata subito, senza che riuscisse a conquistare il torno del campione.

Subito dopo è stato il turno di Stefano, un cuoco abruzzese che ha raccontato diversi dettagli suoi propri hobby, dando adito a Bonolis per alcune battute irriverenti. Il concorrente ha fatto la fine dei suoi predecessori, perdendo alla prima domanda e salutando in anticipo la possibilità di laurearsi campione. Martina è stata la seguente giocatrice che ha tentato di laurearsi prima campionessa di giornata. Ha dovuto rispondere alla complicata domanda dell'Alieno, uno dei personaggi più simpatici del mini-mondo di Avanti un altro. La ragazza ha dato la risposta corretta e ha potuto pescare dal pidigozzaro la prima pergamena. Il premio contenuto era quello da 30mila euro e la ragazza ha deciso di fermarsi, diventando così la prima campionessa di giornata. La scelta è stata rischiosa, visto che i suoi avversari avrebbero potuto superarla facilmente. Raffaele è stato il primo a provarci, non prima di aver raccontato delle sue passioni e delle decine di hobby che coltiva nel tempo libero. La prima domanda, che aveva come argomento le freddure, è stata affrontata senza problemi dal concorrente.

Il successivo passo è stato pescare il pidigozzo, che conteneva il premio da 25mila euro. Raffaele ha dovuto proseguire il proprio percorso, non avendo superato la soglia raccolta dalla campionessa. Nella seconda domanda Raffaele ha risposto solo a due domande su quattro, uscendo anch'egli dal gioco. La successiva partecipante al gioco è stata Lucia, che ha raccontato la storia del suo nome, visto che quando è nata suo padre, che aveva problemi agli occhi, è guarito. Dovendo scegliere dal salottino ha puntato il dito contro la dottoressa, che le fatto ovviamente una domanda di scienze. La concorrente ha sbagliato la domanda, uscendo dal gioco in maniera definitiva. Dunque è stata Martina a laurearsi campionessa e a prendere parte al gioco finale, nella speranza di conquistare il montepremi da 130mila euro. La sua gara non è partita bene, visto che ha rallentato in diverse occasioni dovendo ricominciare dall'inizio il proprio percorso. Non è riuscita a rispondere in maniera sbagliata a 21 domande consecutive, e pertanto non ha vinto il montepremi racimolato.

