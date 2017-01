Adriano Occulto / Dalla punizione alla vittoria nel salto in alto, supererà l'esame? (Il Collegio, puntata 23 gennaio 2017)

ADRIANO OCCULTO, IL CONCORRENTE DEL REALITY DI RAI 2 (IL COLLEGIO, PUNTATA 23 GENNAIO 2017) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Rai 2 il quarto ed ultimo appuntamento dell’innovativo docu reality Il collegio che sta vedendo alle prese, giovani adolescenti abituati alle comodità dell’odierna società, con le ferree regole imposte nei collegi anni Sessanta. Un vero e proprio salto nel tempo che sta facendo emergere le forti personalità dei giovani concorrenti come nel caso del sedicenne Adriano Occulto originario di Brebbia in provincia di Varese. Adriano infatti è tra i personaggi più in vista di questa prima edizione del programma anche in ragione della love story di cui è stato protagonista con Swamy Caputo senza dimenticare le tante ‘bravate’ che lo hanno visto interprete facendolo diventare un vero e proprio mito per gli spettatori teenager del programma. In attesa di scoprire come si concluderà la sua esperienza all’interno del programma, ricordiamo cosa aveva fatto nell’appuntamento della scorsa puntata.

ADRIANO OCCULTO, IL CONCORRENTE DEL REALITY DI RAI 2: DALLA PUNIZIONE ALLA VITTORIA NEL SALTO IN ALTO (IL COLLEGIO, PUNTATA 23 GENNAIO 2017) – Per Adriano Occulto la terza puntata del reality ha riservato diversi motivi di nervosismo e paura. Una puntata caratterizzata dalla snervante attesa per conoscere l’entità della punizione promessa dal preside in relazione alla rivolta scolaresca andata in scena nella settimana precedente. Per Adriano, a tal proposito, sono fioccate delle accuse per delle cose che in realtà non aveva commesso. Mentre cresceva l’apprensione per la decisione del preside, per Adriano c’è stato comunque da essere concentrato nel corso delle varie lezioni ed in particolare durante quella in cui a tutti i collegiali è stato chiesto di vivisezionare alcuni cuori animali. Inoltre, viene data la notizia delle Convittiadi,ed ossia una serie di gare di atletica leggera ma non solo. Dopo qualche ora è quindi arrivato il confronto con il Preside per Adriano e per altri tre compagni. Il ragazzo può tirare un sospiro di sollievo in quanto la sua punizione consiste nel pulire i bagni. Va peggio a Dimitri che viene espulso. Per Adriano la puntata però si chiude in crescendo grazie alla vittoria nella gara di salto in alto nelle Convittiadi.

